Будет три трудных периода: когда ожидать магнитные бури в ноябре и как к ним подготовиться

В ноябре 2024 года Землю ожидает две магнитные бури так называемого "красного", опасного уровня с К-индексом 5. Также ожидаются периоды с менее мощными бурями с К-индексом 4. Хотя эти данные только приблизительны, их следует принять во внимание.

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Согласно прогнозу специалистов Мeteoagent, 10, 11 и 14 ноября на Земле ожидается умеренная буря с К-индексом 4. Аналогичную бурю прогнозируют на 19 ноября. Но уже 23 и 24 числа ожидается сильная буря с К-индексом 5.

В Meteoagent ссылаются на данные спутниковых систем NOAA и TESIS, но отмечают, что все зависит от активности Солнца. Даты магнитных бурь могут немного сместиться, как и мощность возмущений.

В свою очередь NOAA предупредила о вспышке на Солнце в 21:20 UTC 31 октября. Произошел корональный выброс после вспышки солнечного пятна №3878. Хотя выброс направлен не на Землю, но он достаточно мощный и, возможно, приведет к магнитной буре уже через два или три дня.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури являются следствием вспышек на Солнце. Такие вспышки приводят к высвобождению заряженных частиц, летящих в разные стороны. Но летящие в одну сторону образуют поток – так называемый солнечный ветер.

Солнечный ветер есть всегда, но на Земле ему противостоит магнитное поле нашей планеты. Геомагнитные бури возникают, когда солнечный ветер становится сильнее (из-за той или иной вспышки на Солнце), и его давление на магнитное поле Земли усиливается. Колебания магнитного поля Земли и называют геомагнитными бурями.

Что означает К-индекс

Очевидно, что сила магнитной бури зависит от размера выброса корональной массы. Когда и с какой мощностью вспыхнет то или иное пятно на Солнце, точно неизвестно. Однако можно спрогнозировать, куда именно пятна на Солнце будут передвигаться; взрываются они также с более или менее известной периодичностью.

К-индекс – это уровень интенсивности магнитной бури. Он зависит от того, где именно на Солнце произойдет выброс корональной массы. Если этот выброс направлен в сторону Земли, К-индекс растет.

Обычно для Земли магнитные возмущения с К-индексом 2 считаются нормой. Три балла – это уже магнитная буря, но немощная. Бури с K-индексом 4 считаются умеренными, а 5 и выше мощными.

Каковы последствия у магнитных бурь

Действие магнитных бурь можно увидеть невооруженным глазом довольно часто. Например, так называемые авроры, или полярные сияния. Несмотря на свое название, мы их видим не только на полюсах Земли именно из-за таких магнитных бурь.

Но чаще магнитные бури все же связывают с возможными проблемами – сбоями в работе электросетей, телефонной и спутниковой связи, навигационных систем.

Самая крупная геомагнитная буря в истории наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Она привела к серьезным сбоям в работе телеграфа в Европе и Америке. А из-за магнитной бури в 1989 году произошел масштабный сбой в работе энергосистемы канадской провинции Квебек – тогда без электроснабжения остались шесть миллионов человек.

Влияют ли магнитные бури на самочувствие

Хотя ученые об этом спорят, медики говорят без колебаний – магнитные бури плохо сказываются на самочувствии некоторых людей.

В частности, у метеозависимых людей во время магнитных бурь усиливаются головные боли, мигрени, усталость и повышается давление.

Исследование выявило связь между геомагнитной активностью и риском инсульта в некоторых группах.

Что делать, чтобы перенести магнитную бурю

Вот несколько советов, которые помогут облегчить состояние:

Соблюдайте режим дня и сбалансированное питание. Полноценный сон и здоровый рацион помогут снизить влияние магнитных бурь на организм.

Исключите раздражающие продукты. Старайтесь избегать острой, соленой, жирной пищи, алкоголя и снизить потребление кофе.

Пейте больше воды и травяные чаи. Вода и успокаивающие чаи будут способствовать нормализации давления и облегчат общее состояние.

Проводите время на открытом воздухе. Прогулки помогут повысить энергию и снизить стресс, но следует избегать прямых солнечных лучей.

Физическая активность в умеренных количествах. Легкие физические упражнения помогут организму легче переносить нагрузки, связанные с бурей.

Избегайте конфликтов и стресса. Во время магнитных бурь следует ограничить эмоциональные нагрузки, ведь они могут усилить воздействие бури на организм.

Расслабление и водные процедуры. Контрастный душ утром ободрит, а вечером – успокаивающая ванна расслабит мышцы и поможет улучшить сон.

Людям с хроническими проблемами здоровья следует больше отдыхать и держать под рукой необходимые лекарства.

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