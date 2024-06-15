Бумажное мыло: простой способ сделать его самостоятельно

Бумажное мыло можно использовать везде и всюду, начиная с путешествий и заканчивая безопасной транспортировкой. Это одноразовое бумажное мыло легко растворяется в воде и его можно приобрести в ближайшем магазине.

Сделать бумажное мыло любой формы можно своими руками. Самодельное бумажное мыло – это веселое, интересное занятие. Мы подготовили вам простой способ, как это сделать.

Как сделать бумажное мыло из водорастворимой бумаги?

Выполните эти шаги, чтобы сделать бумажное мыло из твердого мыла: измельчите кусок мыла и положите его в стеклянную кастрюлю, чтобы нагреть. Затем наполните половину кастрюли водой, поставьте стеклянную емкость с мылом на кастрюлю и непрерывно помешивайте, пока мыло не расплавится. Затем снимите стеклянную емкость с мылом из огня и дайте ему немного остыть.

Быстро перейдем к изготовлению мыльных кусочков

Достаньте чистый противень и положите на него водорастворимую бумагу. Сделайте линию растопленным мылом на одной стороне противня рядом с водорастворимой бумагой.

Возьмите кисточку, смочите ее в мыло и равномерно нанесите на бумагу. Убедитесь, что вы делаете это быстро и не допускаете, чтобы нежная бумага порвалась.

Пора отклеить водорастворимую бумагу от противня

Оставьте на водорастворимой бумаге тонкую полоску без мыла, чтобы повесить его на сушильный шнур. Закончив накрывать одну сторону, быстро переверните ее и накройте другой стороной.

Теперь аккуратно снимите мыльную бумагу с противня; дайте ему высохнуть. Когда он полностью высохнет, можно нарезать его нужной формы и размера и безопасно хранить в контейнере.

Такое мыло легко помещается в кармане.

Знали ли вы, что бумажное мыло также может быть экологичным? Его также можно использовать для лица, и оно происходит из японской культуры.

Такое мыло легко поместится в вашем кармане, а лучший способ хранить его – держать сухим в металлических/пластиковых футлярах, чтобы оно оставалось свежим и удобным для путешествий.

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