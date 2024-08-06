Быстро сжигают жир: 5 эффективных кардиотренировок для вашего тела

Большинство людей думают, что для сжигания жира нужно большое количество аэробных упражнений. И начинают тратить лишнее время на кардиотренировку, надеясь достичь желаемого тела.

На самом деле наука показывает, что не нужно выполнять бесконечные часы кардио, чтобы похудеть. Вы можете добиться лучших результатов за более короткое время, заменив привычные кардио упражнения интервальными тренировками. По словам eatthis.com, интервальные кардиотренировки эффективнее традиционных аэробных упражнений, потому что они сжигают больше калорий во время и после тренировки благодаря эффекту избыточного потребления кислорода после тренировки (EPOC).

Ниже приведены несколько быстрых кардиотренировок, которые помогут быстро сжечь жир. Однако, эти упражнения могут быть достаточно интенсивными, поэтому не торопитесь и адаптируйте их к своему уровню физической подготовки. Если вы сомневаетесь в любых упражнениях, проконсультируйтесь с врачом перед началом.

Велотренажер

Сядьте на велотренажер (пневматический, стандартный, лежащий) и установите умеренный уровень сопротивления, по возможности. Начните интенсивно крутить педали и попытайтесь сжечь 10 калорий менее чем за минуту. Когда достигнете 10 калорий, двигайтесь в легком темпе до конца минуты, а затем снова интенсивно крутите, пытаясь сжечь еще 10 калорий (это называется EMOM – каждую минуту в минуту). Повторяйте эту последовательность в течение 10-15 минут.

Толчок с весами

Если у вас есть что-то вроде санок, используйте для спринтов с целью сжигания жира. Загрузите весом, который вы сможете толкать в течение 20-30 секунд с хорошей скоростью. Для большинства людей подходит пара гирь весом 25 или 45 кг.

Наклонитесь и толкайте санки на 30-60 ярдов. Отдохните 2-3 минуты между подходами перед выполнением следующего раунда. Всего проделайте от 4 до 6 подходов.

Интервалы гребцов

Садитесь на греблю и разогрейтесь минуту-две. После разогрева проведите спринт в течение 60 секунд и посмотрите, сколько метров вы можете прогрести за это время. Отдохните 3-5 минут, а затем проделайте еще один 60-секундный раунд, пытаясь достичь такой же дистанции, как в первом спринте. Повторяйте эту процедуру в течение 5 раундов.

Лестница

Найдите высокую лестницу в своем районе и бегайте по ней вверх и вниз. Поднимитесь на вершину, а затем спуститесь вниз. Отдохните минуту, если необходимо, перед следующим подходом. В зависимости от длины лестницы, старайтесь выполнить 8-10 подходов. Это займет у вас 15-20 минут.

Спринт на беговой дорожке

Установите беговую дорожку на большой наклон не менее 10 градусов. Начните интенсивный спринт на скорости от 8 до 10 в течение 10–15 секунд, затем отдохните 45–50 секунд перед следующим раундом. В общей сложности выполните 10 раундов.

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