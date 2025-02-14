Быстрое сжигание жира: как улучшить форму в 40 лет. Видео
Чтобы в 40 лет избавиться от лишнего жира, необходимо быть готовыми к серьезной работе, а именно в изменении в рационе и общем подходе к тренировке. Кроме того, следует учитывать, что ежедневные привычки, такие как уменьшение потребления алкоголя, правильное питание и регулярные физические упражнения, существенно влияют на ваше здоровье и фигуру с возрастом.
Как активно бороться с возрастными изменениями и какие упражнения помогут сохранять форму в 40 лет, рассказали в Eat This, Not That. Включение этих аэробных и силовых упражнений в собственную программу будет способствовать ускорению метаболизма и эффективному сжиганию калорий.
Прыжки с разведением ног
Начните со 100 прыжков, которые эффективно активизируют кровообращение. Для этого станьте прямо, держа ноги на ширине плеч, а руки спущенными вдоль тела. Далее выполняйте прыжки, разводя ноги и поднимая руки вверх. После чего, вернитесь в исходное положение.
Пульсирующие выпады
Это упражнение изолирует квадрицепсы и ягодицы без риска потери равновесия. Чтобы выполнить упражнение, встаньте в двойную стойку, отведите лопатки назад, сохраняя осанку ровной. Опуститесь в выпад и выполните 40 пульсов вниз для каждой ноги. Контролируйте движение и держите пресс в напряжении.
Хлопанье в ладоши
Это вариация классической планки, которая добавит баланса и активирует больше мышц. Чтобы выполнить это упражнение, встаньте в положение высокой планки, держите руки под плечами, а тело — ровным. Напрягите пресс и следите, чтобы бедра не провисали, и поочередно тянитесь руками вперед, будто хлопая в ладоши. Выполните 20 повторений.
Стоячие скручивания с перекрещиванием
Выполняйте перекрестные скручивания стоя, поднимая колено вверх и поперек тела, касаясь его противоположным локтем. Напрягайте пресс и контролируйте движение при возвращении в исходное положение. Сделайте по 15 повторений на каждую сторону и при необходимости увеличивая или уменьшая их количество.
Обратная планка с ударами ногами
Сидя на полу, упритесь руками позади себя так, чтобы пальцы были направлены к ногам. Поднимите тело в прямую линию, напрягая мышцы живота, и поочередно поднимайте ноги под углом 45°. Выполните 20 повторений, контролируя движение. Это упражнение укрепляет все тело, в частности пресс, ноги, ягодицы, поясницу и плечи, а также хорошо растягивает бедра и грудь.
Пробежка
Завершите тренировку легкой пробежкой до 800 метров в комфортном, но умеренно интенсивном темпе. Поскольку схема повторяется трижды, следите за уровнем нагрузки, чтобы не переутомиться.
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