Чай или кофе: что на самом деле полезнее для здоровья

Выбор между чаем и кофе ежедневно встает перед многими людьми. Каждый напиток имеет свои уникальные свойства и влияние на здоровье.

Некоторые пьют кофе для бодрости, другие предпочитают чай за вкус и спокойствие. Давайте разберёмся, какой из этих напитков может быть полезнее и на что стоит обращать внимание, пишет eatthis.com.

Почему кофе полезен?

Кофе на протяжении многих лет вызывал споры: одно исследование утверждает, что он лечит, другое – что вредит. Однако большинство научных работ указывают на его пользу для здоровья.

Кофе богат антиоксидантами, которые защищают клетки от вредных свободных радикалов, снижают воспаление и замедляют процесс старения. Исследование показало: люди, которые увеличивали потребление кофе более чем на одну чашку в день в течение четырех лет, имели на 11% меньший риск развития диабета 2 типа. По данным Фонда Паркинсона, существует четкая связь между кофе и снижением риска болезни Паркинсона. Кроме того, кофе может помочь в профилактике деменции, болезни Альцгеймера, заболеваний печени и рака толстой кишки.

Чай: польза для организма

Чай тоже богат антиоксидантами, которые замедляют рост раковых опухолей, сообщает Национальный институт рака. Одно исследование с участием более 100 000 взрослых показало, что те, кто пил чай три и более раз в неделю, имели меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от любых причин. Полифенолы в чае также могут способствовать росту полезных бактерий в кишечнике. Исследование 2019 года выявило: у постоянных любителей чая выше уровень "полезного" холестерина и ниже индекс массы тела (ИМТ).

Возможные риски кофе

Слишком большое количество кофе может нервировать и стимулировать пищеварительную систему. Основная причина – кофеин, около 100 мг на 237 мл напитка. Избыток кофеина может обострять кислотный рефлюкс, синдром раздраженного кишечника, гиперактивный мочевой пузырь и даже психические расстройства. Исследование показало: кофеин повышает тревожность и нарушает сон. Беременным женщинам советуют потреблять менее 200 мг кофеина в день. Если вкус кофе важен, можно выбрать вариант без кофеина.

Возможные риски чая

Чай, хоть и содержит меньше кофеина – около 50 мг на 237 мл (примерно половина от кофе), при чрезмерном потреблении также может вызывать дрожь и раздражение. Танины чая способны обесцвечивать зубы, как и кофе.

Вывод

Оба напитка – кофе и чай – имеют заметную пользу для здоровья и, при умеренном употреблении, минимальные риски. Можно ли определить, какой из них полезнее? Не совсем. Если вас беспокоит кофеин, выберите кофе без кофеина или чай с низким его содержанием.

