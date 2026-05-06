Украинская медицина сегодня переживает не просто реформу. Она проходит через очень жесткое переформатирование всей логики выживания. И если еще несколько лет назад небольшая клиника, частный кабинет или врач-ФЛП могли существовать благодаря близости к пациенту, репутации и нормальному сервису, то сейчас этого уже недостаточно.

Теперь выживает масштаб.

Причем процесс идет очень тихо. Без громких заявлений о "ликвидации малого бизнеса". Без официальных запретов. Просто правила рынка становятся такими, что маленький игрок все чаще работает не ради развития, а ради того, чтобы дотянуть до следующего месяца.

Медицина дорожает быстрее, чем пациент успевает заработать

Украинский бизнес в 2025–2026 годах живет в режиме выживания. Аренда коммерческих помещений выросла примерно на четверть. Логистика подорожала почти на 70%. Электроэнергия для бизнеса стала фактически вдвое дороже. Добавились генераторы, резервное питание, проблемы со снабжением и постоянное проседание покупательской способности населения.

И если магазин одежды еще может "пересидеть" кризис, то медицина работает совсем по другой экономике.

Здесь огромные постоянные расходы. Врачей надо содержать. Медсестер также. Оборудование не работает на энтузиазме. Реагенты не дешевеют от патриотических речей. А налоговая система вообще выглядит так, будто кто-то решил проверить медицинский бизнес на выживание.

Для сетевой структуры с миллиардными оборотами это проблема, но контролируемая. Для маленького УЗИ-кабинета или стоматологии – это уже хроническая финансовая гипоксия.

Формально рынок открыт. Фактически – нет

На бумаге украинский медицинский рынок выглядит очень демократичным. Большинство лицензий на медицинскую практику в Украине принадлежит именно врачам-ФЛП и небольшим частным структурам.

Но есть нюанс.

Основные деньги, оборудование, пациентские потоки и инвестиции постепенно концентрируются в нескольких крупных городах и в руках крупных сетей. Частная медицина в Украине действительно растет. Общие доходы рынка увеличиваются. Но большая часть этого роста оседает на верхушке системы.

То есть мы наблюдаем не просто развитие рынка. Мы видим классическую концентрацию капитала.

Проще говоря, медицинский рынок начинает напоминать супермаркетизацию: маленькие игроки еще существуют, но правила уже давно пишутся под тех, у кого есть ресурсы пережить любой "апдейт" системы.

Большая сеть может ошибаться. Маленькая клиника – нет

Возьмем крупные частные сети. Они имеют собственные лаборатории, маркетинг, ИТ-системы, учебные центры, инвестиции, аптечные направления и десятки филиалов.

И главное – запас прочности.

Большая структура может пережить убыточное направление. Может позволить себе не зарабатывать на отдельном пакете НСЗУ. Может компенсировать потери другими услугами.

Маленькая клиника так не может.

Для нее неудачное контрактирование или потеря нескольких ключевых врачей – это уже не "временные трудности". Это риск закрытия.

Особенно показательна ситуация с Программой медицинских гарантий. Формально частный сектор активно привлекают к системе. Но на практике доступ к дорогим и сложным пакетам становится все менее доступным именно для мелких клиник.

Для крупной лабораторной сети финансирование от НСЗУ может составлять всего несколько процентов от общего оборота. Крупная компания способна существовать даже без государственных денег.

Село отодвигают от медицины

Хуже всего ситуация выглядит не в Киеве. И даже не в областных центрах.

Больнее всего это бьет по маленьким громадам и селам. Около трети населения Украины проживает в сельской местности, но врачей там значительно меньше, чем нужно. При этом сама себестоимость медицинской помощи в селе выше, чем в городе.

И когда закрывается локальная клиника или маленький диагностический центр, услуга не исчезает официально. Она просто переезжает в другой город. На презентациях Минздрава это звучит как "кластеризация" и "способная сеть". Для пациента это означает: более длинную дорогу, меньше доступности, больше расходов, и значительно позже обращения за помощью.

Система постепенно перекладывает все больше функций на саму семью пациента.

Недостаточная реабилитация

Проблемы с госпитализацией

Нехватка долговременного ухода

Дефицит послестационарной поддержки

Все это автоматически падает на плечи семьи. И здесь возникает очень жесткая реальность, о которой чиновники говорят значительно реже, чем о "трансформации системы". Когда государство не дает достаточно ухода, его обеспечивает семья. Не потому что у нее есть ресурс. А потому что альтернативы просто нет. Именно так это выглядит вне презентаций.

Что будет дальше

Украина постепенно движется к модели медицины, где останутся: несколько крупных частных сетей, большие узловые больницы, перегруженный государственный сектор, и почти полное отсутствие сильного "медицинского среднего класса".

Именно этот средний слой всегда был основой нормальной системы здравоохранения: независимые практики, локальные клиники, маленькие центры, врачи, которые работают рядом с людьми, а не за 150 километров от них.

И если эта тенденция продолжится, пациент получит очень простую перспективу:

больше расходов;

меньше выбора;

более длинную дорогу к врачу;

и все более сильную зависимость от собственного кошелька.

Потому что медицина без доступности – это уже не система здравоохранения. Это просто бизнес.