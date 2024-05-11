Чего боится чувствительная кожа: 5 советов по уходу за нежными руками и лицом
Если кожа неровная, шелушится, и на ней появляется сыпь после новых косметических средств, значит, она у вас сверхчувствительная. Такой тип кожи требует тщательного ухода и особого внимания.
Вот несколько практических советов от OBOZ. UA, как правильно ухаживать за чувствительной кожей.
Протестируйте кожу перед покупкой нового средства
Чувствительная кожа плохо реагирует на ингредиенты, входящие в состав косметических средств. Чтобы избежать неприятных последствий, перед покупкой нового продукта проведите кожный патч-тест.
Достаточно нанести небольшое количество средства на кожу (лучше всего на руки, а не на лицо) и подождать 48 часов, чтобы увидеть, есть ли какая-либо реакция.
Увлажняйте кожу утром и вечером
Ни один способ ухода за кожей не считается полноценным без увлажнения.
Чувствительная кожа нуждается в определенном количестве влаги, защищающей ее от пыли, ветра, жары, холода и УФ-лучей. Поэтому обязательно увлажняйте кожу после душа утром и ночью перед сном.
Проверяйте этикетки косметических средств
Средства для ухода за кожей играют огромную роль в поддержке ее нормального состояния, особенно если она чувствительная. Как их выбирать?
Ищите продукты без отдушек, гипоаллергенные, без красителей и парабенов.
Проверьте их на наличие этикеток или линеек, не содержащих аллергены, а содержащих простые ингредиенты. Эти продукты обычно предназначены для чувствительного типа кожи.
Ухаживайте за кожей бережно
Чувствительная кожа уязвима, поэтому обращайтесь с ней осторожно, особенно при очищении.
Поскольку интенсивное растирание и потягивание может сделать ее более уязвимой, примите меры предосторожности.
Например, удаляя макияж с глаз, подержите смоченный ватный диск над глазом чуть дольше, а не трите агрессивно.
Чувствительная кожа боится слишком горячей воды
Горячий душ – это комфортно, однако высокая температура воды не подходит для чувствительной кожи.
Слишком горячая вода может лишить кожу естественных масел и обезводить ее, вплоть до появления зуда.
Совет: Принимайте ванну с теплой водой, чтобы не создавать для себя дополнительных проблем.
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