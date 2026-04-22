Чем лучше всего завтракать пожилым людям: ученые дали четкий ответ

Завтрак имеет особое значение для людей старшего возраста, ведь именно он задает тон всему дню и влияет на самочувствие. Правильно подобранные продукты могут поддерживать энергию, укреплять организм и даже замедлять возрастные изменения.

Видео дня

Учёные всё чаще обращают внимание на простые решения, которые доступны каждому. Один из таких продуктов, как выяснилось, способен принести сразу несколько важных преимуществ для здоровья, пишет Vietnam.

Яйца становятся популярным выбором для завтрака среди пожилых людей, ведь сочетают в себе питательность и доступность. Один продукт содержит примерно 8 г белка, а также витамины A, D, B12, фолиевую кислоту, железо и селен – элементы, особенно важные в старшем возрасте.

Поддержка мышц и костей

С возрастом организм хуже усваивает белок, что может приводить к уменьшению мышечной массы и ослаблению костей. Яйца обеспечивают организм белком и витамином D – ключевыми компонентами для их укрепления.

Одно из исследований показало, что регулярное потребление белка положительно влияет на силу мышц и подвижность у пожилых людей. После трех месяцев ежедневного употребления яиц по утрам сила мышц у участников выросла примерно на 12%. Кроме того, у тех, кто ел яйца ежедневно, темпы снижения плотности костной ткани через полгода замедлились примерно на 15%.

Польза для сердца и сосудов

Несмотря на то, что яйца содержат холестерин, многочисленные исследования показывают: умеренное их потребление не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Напротив, у людей, которые ели одно яйцо ежедневно, возрастал уровень "хорошего" холестерина. Лецитин, входящий в состав продукта, помогает сохранять эластичность сосудов и улучшает циркуляцию крови.

Лучшее пищеварение и больше энергии

Программы питания показали, что через полгода регулярного потребления яиц уменьшаются вздутие и проблемы с аппетитом.

Благодаря сбалансированному составу этот продукт обеспечивает стабильный уровень энергии, помогает избежать утренней усталости и стимулирует физическую активность.

Поддержка мозга и памяти

Яйца содержат витамин B12 и холин – вещества, необходимые для нормальной работы мозга. Исследования показывают, что холин связан с улучшением памяти и концентрации.

По данным наблюдений, у людей, которые ежедневно ели по одному яйцу, уже через шесть месяцев кратковременная память и концентрация улучшились примерно на 8%.

В то же время эксперты отмечают: важно соблюдать умеренность – для большинства людей достаточно одного яйца в день.

Как правильно готовить?

Способ приготовления имеет значение. Лучше всего выбирать вареные или приготовленные на пару яйца, ведь они сохраняют больше полезных веществ, чем жареные.

В общем, регулярное употребление яиц на завтрак в сочетании со сбалансированным питанием и умеренной физической активностью может существенно улучшить самочувствие пожилых людей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как кофе влияет на старение организма.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.