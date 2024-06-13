Чем полезен апельсин: как сок этого фрукта снижает окислительный стресс и воспаление

Апельсин – источник витамина С, калия и других полезных питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма. Более того, существует мнение, что если выпить стакан свежего апельсинового сока, это ослабит воспалительные процессы в организме и снимет стресс.

В этой статье OBOZ.UA расставит все точки над i в вопросе о целебных свойствах апельсина.

Почему это важно?

Окислительный стресс возникает из-за дисбаланса между свободными радикалами и антиоксидантами.

Свободные радикалы – это кислородсодержащие частицы, содержащие нечетное количество неспаренных электронов. Их активное развитие в организме приводит к повреждению тканей при сахарном диабете.

Что касается воспалительных процессов, то они связаны с борьбой иммунной системы с бактериями, вирусами и другими болезнетворными микроорганизмами и играют ключевую роль в процессе заживления.

Как апельсиновый сок снижает окислительный стресс?

Регулярное употребление апельсинового сока ослабляет влияние окислительного стресса, поскольку присутствуют в нем цитрусовые флавоноиды, каротиноиды и липидоснижающие свойства, уменьшают вероятность метаболического синдрома.

Кроме того, в апельсинах присутствует витамин С, способствующий снижению стресса благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Как апельсиновый сок влияет на воспалительные процессы?

Апельсиновый сок насыщен противовоспалительными веществами. Это гесперидин, нарингенин и флавоноиды, регулирующие работу главных систем организма и деятельность внутренних органов.

Поэтому вы можете смело сделать апельсиновый сок частью своего ежедневного здорового и сбалансированного рациона.

Другие преимущества сока

Наполненный витамином С, витамином А, кальцием, фолатами, калием и железом, апельсиновый сок содержит все полезные вещества, необходимые человеку.

Он повышает уровень pH в организме, делает его более щелочным, что предотвращает образование камней в почках.

Некоторые эксперты в области здравоохранения также утверждают, что апельсиновый сок предохраняет нас от сердечно-сосудистых заболеваний и хорошо влияет на состояние кожи.

Потенциальные минусы апельсинового сока

В апельсиновом соке много фруктоз, поэтому лучше употреблять его без добавления сахара. В этом случае он не повлияет на уровень сахара в крови.

Кроме того, этот калорийный сок поэтому желательно смешивать его с водой, особенно, если у вас проблемы с лишним весом.

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