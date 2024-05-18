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Чем полезен мед для кожи: все преимущества его использования

Елена Кравченко
Новости медицины
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Чем полезен мед для кожи: все преимущества его использования

Мед – натуральный подсластитель, образующийся под воздействием ферментов, растительной массы и живых бактерий. Это уникальный продукт питания и  популярное средство для многих косметических процедур.

В этой статье OBOZ. UA расскажет, чем мед полезен для кожи.

Мед справляется с прыщами

Нанесенный на кожу мед, благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам удаляет лишний жир с ее поверхности. Так, он очищает забитые поры, приводящие к появлению угрей и прыщей на лице.

Мед предотвращает ранние признаки старения

Мед полон энзимов, антиоксидантов, пробиотиков и питательных веществ, увлажняющих кожу и приостанавливающих процессы ее старения. 

Он также оказывает успокаивающее действие, сглаживает морщины, и уничтожает болезнетворные микроорганизмы.

Мед заживляет раны

Одно из самых известных свойств меда, его способность бороться с кожными инфекциями и заживлять раны. Поэтому в некоторых странах мед считается полноценным лекарственным средством для лечения ран, ожогов и даже псориаза.

Чем полезен мед для кожи: все преимущества его использования

Отшелушивание кожи с помощью меда

Откажитесь от искусственных отшелушивающих средств, включите мед в свой ежедневный режим ухода за кожей.

Удаление омертвевших клеток – обязательное условие ухода за кожей. Именно здесь вам помогут мягкие отшелушивающие свойства меда.

Аккуратное втирание меда в кожу делает ее цвет более естественным и не раздражает эпидермис.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская