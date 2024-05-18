Чем полезен мед для кожи: все преимущества его использования
Мед – натуральный подсластитель, образующийся под воздействием ферментов, растительной массы и живых бактерий. Это уникальный продукт питания и популярное средство для многих косметических процедур.
В этой статье OBOZ. UA расскажет, чем мед полезен для кожи.
Мед справляется с прыщами
Нанесенный на кожу мед, благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам удаляет лишний жир с ее поверхности. Так, он очищает забитые поры, приводящие к появлению угрей и прыщей на лице.
Мед предотвращает ранние признаки старения
Мед полон энзимов, антиоксидантов, пробиотиков и питательных веществ, увлажняющих кожу и приостанавливающих процессы ее старения.
Он также оказывает успокаивающее действие, сглаживает морщины, и уничтожает болезнетворные микроорганизмы.
Мед заживляет раны
Одно из самых известных свойств меда, его способность бороться с кожными инфекциями и заживлять раны. Поэтому в некоторых странах мед считается полноценным лекарственным средством для лечения ран, ожогов и даже псориаза.
Отшелушивание кожи с помощью меда
Откажитесь от искусственных отшелушивающих средств, включите мед в свой ежедневный режим ухода за кожей.
Удаление омертвевших клеток – обязательное условие ухода за кожей. Именно здесь вам помогут мягкие отшелушивающие свойства меда.
Аккуратное втирание меда в кожу делает ее цвет более естественным и не раздражает эпидермис.
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