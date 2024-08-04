Чем полезен витамин С после 50 лет: ответы эксперта вас поразят

Большинство из нас, вероятно, использовали добавки с витамином С, когда испытывали симптомы простуды или гриппа. Поскольку сезон заболеваний уже близится, стоит подготовиться.

Однако с возрастом значение витамина С возрастает, и его функция выходит за пределы простой борьбы с простудой. Витамин С важен для крепкого здоровья в старшем возрасте и выполняет множество функций в организме, таких как поддержание иммунной системы и содействие образованию коллагена, пишет eatthis.com.

Антиоксидантное действие

Для людей старше 50 лет антиоксидантное действие витамина С особенно полезно. С возрастом организм становится менее эффективным в борьбе со свободными радикалами, поэтому обеспечение достаточного количества антиоксидантов, таких как витамин С становится критическим для здорового старения.

"Витамин С действует как антиоксидант, поддерживая сильную иммунную систему и защищая клетки от вредных свободных радикалов", – говорит автор книги "The Sports Nutrition Playbook" Эми Гудсон.

Уменьшение морщин

Витамин С также способствует улучшению образования коллагена. Некоторые исследования показывают, что более высокий уровень потребления витамина С связан с меньшей вероятностью появления морщин и сухости кожи, а также улучшенным состоянием кожи в старшем возрасте.

"С возрастом природное производство коллагена уменьшается, поэтому потребление достаточного количества витамина С может помочь", – отмечает Гудсон.

Защита глаз

Возрастает количество исследований, указывающих на связь между витамином С и защитой от возрастных заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна. Хотя Гарвардская школа общественного здравоохранения утверждает, что эти выводы многообещающие, пока нет достаточных доказательств по исследованиям на людях относительно влияния витамина С на профилактику катаракты.

Рекомендации по потреблению

Итак, сколько витамина С необходимо получать после 50 лет? Рекомендованная диетическая норма для взрослых мужчин составляет около 90 миллиграммов, а для женщин – 75 миллиграммов. Максимальная допустимая доза – 2000 мг в день, поскольку превышение этого количества может привести к проблемам с желудком или пищеварением. Большинство добавок содержат от 500 до 1000 мг витамина С на капсулу. Прежде чем повышать дозу, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

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