Чем полезно грудное вскармливание для мамы
Каждая мама мечтает о здоровье своего малыша и стремится оградить его от всех проблем. Грудное вскармливание, пожалуй, одна из самых лучших вещей, предусмотренных для этого природой. Однако не все знают, что кормление грудью полезно не только новорожденному, но и его маме. Оно даже может оградить ее от сердечных недугов и инсульта.
Постоянное пребывание рядом, полноценное питание и защита от многих заболеваний – основные преимущества материнского молока для ребенка. А молодой маме даже непродолжительный процесс вскармливания тоже пойдет только на пользу. Такими выводами поделилось издание EveryDayHealth.
Преимущества грудного вскармливания уже давно отмечены специалистами. Так, оно связано с меньшим риском высокого кровяного давления и развития диабета II типа. Кроме того, последнее исследование предполагает, что кормление грудью способно оградить женщину от развития сердечных заболеваний.
Ученые проанализировали медицинские данные более одного миллиона женщин, которые имели детей и в подавляющем большинстве кормили их грудью. Наблюдая за участницами более 10 лет, начиная с достижения ими среднего возраста, специалисты установили, что женщины, практиковавшие грудное вскармливание, имели на 14% более низкую вероятность развития ишемической болезни, а риск инсульта снижался на 12%.
Кроме того, положительное влияние на работу сердца может быть достигнуто благодаря тому, что грудное вскармливание способствует лучшей потере избыточного веса после родов и снижает риск метаболических нарушений, таких как высокий холестерин или диабет II типа. Так, исследование свидетельствует, что кормление грудью связано со значительно более низкими объемами как висцерального, так и перикардиального жира в организме женщин, а также вдвое снижает риск развития диабета ІІ типа у женщин с гестационным диабетом во время беременности.
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