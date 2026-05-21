Черный чай может защитить сердце: ученые назвали неожиданную пользу популярного напитка

Чай уже давно стал одним из самых популярных напитков в мире, но новые исследования показывают, что он может быть еще и полезным для сердца. Ученые все чаще обращают внимание на природные соединения, которые содержатся в черном чае и положительно влияют на организм.

Эксперты утверждают, что регулярное употребление этого напитка может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом важное значение имеет не только количество выпитого чая, но и правильный способ его заваривания, пишет express.co.

Новый опрос с участием 1000 взрослых показал: 76% респондентов волнуются из-за состояния своего сердца. Это свидетельствует о том, что всё больше людей пытаются найти простые привычки, которые помогут поддержать здоровье в будущем. И, как оказалось, один из таких способов может быть значительно доступнее, чем кажется.

Врач Тим Бонд объяснил: "Чай содержит натуральные растительные соединения, называемые полифенолами, которые связаны с рядом преимуществ для сердечно-сосудистой системы".

По его словам, эти биологически активные вещества могут улучшать работу кровеносных сосудов, помогать поддерживать нормальный уровень холестерина и уменьшать воспалительные процессы в организме, что имеет большое значение для здоровья сердца.

"Масштабное исследование с участием более 207 000 взрослых из британского биобанка показало, что люди, которые потребляли больше всего продуктов и напитков, богатых полифенолами, включая чай, имели на 22% ниже риск развития сердечных заболеваний", – отметил Бонд.

Он также привел результаты другого крупного исследования, в котором приняли участие почти миллион взрослых людей. Ученые установили, что регулярное употребление черного чая связано со снижением риска ишемической болезни сердца. Исследователи предполагают, что ключевую роль в этом играют природные флавоноиды – разновидность полифенолов, присутствующих в чае.

Специалисты добавляют, что положительный эффект может проявляться уже при употреблении двух чашек чая ежедневно. Более того, некоторые исследования свидетельствуют: каждая следующая чашка может обеспечивать дополнительную поддержку сердечно-сосудистой системе.

При этом специалисты отмечают, что важное значение имеет способ заваривания напитка. "Чтобы получить максимальную пользу от полифенолов чая, его следует заваривать не менее двух минут. Короткое погружение пакетика в воду не позволяет извлечь достаточное количество полезных биологически активных соединений. Правильное заваривание помогает большему количеству растительных питательных веществ попасть в чашку", – объяснил эксперт.

Также специалисты советуют отдавать предпочтение именно свежезаваренному чаю. Кроме того, замена сладких газированных напитков несладким чаем может помочь сократить потребление сахара и одновременно увеличить количество полезных полифенолов в рационе.

