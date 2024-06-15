Черный шоколад: лучше ли он других видов

Для многих людей шоколад вынуждает мир вращаться вокруг себя. А почему бы и нет? Есть так много причин потреблять этот вкусный продукт.

Хотя большинство людей предпочитают молочный шоколад, это не лучший вариант, поскольку он содержит много сахара. Однако темный шоколад имеет ряд преимуществ для здоровья. Мы подготовили вам информацию, как шоколад влияет на ваше здоровье, разнообразие предложений и стоимость.

Какие преимущества употребления черного шоколада?

Снижая уровень холестерина и уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний, черный шоколад может помочь вам многими способами. Кроме того, чем больше какао в черном шоколаде, тем больше пользы вы получите.

Какао богат флавоноидами (фитохимическими веществами) и обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Не существует конкретного количества, которое нужно употреблять, чтобы получить полезные флавоноиды.

В каком шоколаде больше флавоноидов?

Исследования показывают, что шоколад, изготовленный из переработанного голландского какао, имеет меньше флавоноидов, тогда как колумбийское какао содержит их больше. Но есть много разновидностей черного шоколада.

Поэтому прежде чем покупать пачку черного шоколада в магазине, следует проверить этикетки и ингредиенты. Но эксперты сходятся во мнении, что к шоколаду следует относиться как к любым другим сладостям и употреблять его в умеренных количествах.

Шоколад может привести к увеличению веса, кариеса и разрушению костей.

Хотя шоколад полезен для здоровья, он имеет и отрицательные последствия. Некоторые виды шоколада более калорийны. Если потреблять его в больших количествах, это может привести к увеличению веса. Это также может привести к кариесу из-за высокого содержания сахара.

Некоторые люди могут испытывать мигрень из-за содержания гистамина, тирамина и фенилаланина в какао. По некоторым данным, шоколад может повлечь за собой нарушение структуры костей и остеопороз.

Самый дорогой шоколад в мире

Некоторые шоколадные конфеты стоят больше, чем автомобиль. Коллекция Le Grand Louis XVI является одним из самых дорогих предложений – 900 долларов за коробку из 35 черных шоколадных конфет, содержащих до 99% лучшего какао в мире.

В 2019 году Fabelle Exquisite Chocolates представили самый дорогой в мире шоколад и вошли в историю, получив место в Книге рекордов Гиннеса.

Кому нельзя есть шоколад?

Шоколад богат калием, который не подходит для людей с заболеваниями почек или надпочечников. Некоторые виды шоколада содержат много сахара и насыщенных жиров, что может привести к увеличению веса. Это также может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому будьте осторожны, когда употребляете этот вкусный продукт.

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