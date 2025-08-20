Четыре сигнала тела, которые намекают на ваше долголетие

Человечество всегда пыталось отыскать секрет долголетия, но ответ часто скрывается в мелочах нашей повседневной жизни. Ученые доказывают, что определенные показатели здоровья и образа жизни могут намекать, сколько лет нам суждено прожить.

Речь идет не только о питании или активности, но и о неожиданных вещах – от состояния глаз до способности держать равновесие. Издание eatthis.com опубликовало четыре ключевых фактора, которые, по исследованиям, могут предсказать продолжительность жизни.

Фонтана вечной молодости не существует, однако стоит обратить внимание на опыт людей из так называемых голубых зон – регионов, где живут самые здоровые и долгоживущие в мире. Это, в частности, Барбаджия (Сардиния), Икария (Греция), полуостров Никоя (Коста-Рика), город Лома-Линда (Калифорния) и японская Окинава. Жители этих мест придерживаются принципов Power 9: они ежедневно движутся естественным путем (через быт или хобби вроде садоводства), имеют жизненную цель, питаются, останавливаясь тогда, когда желудок наполнен примерно на 80%, избегают стресса, употребляют бобовые и растительную пищу, поддерживают веру и чувство принадлежности к сообществу, позволяют себе умеренные дозы алкоголя, уделяют внимание семье и окружают себя верными друзьями.

Ниже речь идет о четырех научно доказанных показателях, которые могут стать предсказанием вашего долголетия.

1. "Возрастная разница сетчатки"

Ваши глаза могут рассказать о том, как долго вы проживете. Австралийский центр офтальмологических исследований обнаружил, что так называемая "разница в возрасте сетчатки" является важным инструментом для оценки продолжительности жизни.

Сетчатка – это зеркало состояния мозга и сердечно-сосудистой системы. В исследовании сравнивали фотографии глазного дна с фактическим возрастом участников. Если разница была значительной, риск преждевременной смерти возрастал на 49-67%, даже без учета онкологических или сердечных болезней. Каждый дополнительный год разницы повышал общую вероятность смерти на 2%, а риск смерти от причин, не связанных с сердцем или раком, – на 3%.

2. Количество шагов в день

Ходьба укрепляет тело, поддерживает ясность ума и положительно влияет на эмоциональное состояние. А еще она способна продлить жизнь.

Популярная идея о "10 000 шагов ежедневно" оказалась преувеличенной. Исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, доказало: чтобы жить дольше, совсем не обязательно достигать этой цифры.

В исследовании участвовали более 16 700 женщин среднего возраста 72 года. В течение семи дней фиксировали их активность. Те, кто делал в среднем 4400 шагов в день, показали существенное снижение риска смерти в течение 4,3 года наблюдения, по сравнению с женщинами, которые делали лишь около 2700 шагов. Польза от ходьбы росла, пока не стабилизировалась примерно на уровне 7500 шагов в день.

3. Скорость ходьбы

Темп вашей походки может многое сказать о будущем. Медлительность в движении – характерный "красный флажок" возрастных изменений и потери функциональных возможностей.

В статье Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle отмечается, что измерение скорости ходьбы – простой и точный способ предсказать, сможет ли пожилой человек сохранить независимость.

Главный исследователь, профессор геронтологии Университета Флориды Тиаго да Силва Александре отметил: "Наше исследование показало, что измерения самой скорости походки достаточно для эффективного прогнозирования потери функциональной способности у пожилых людей. Замедление шага обычно предшествует этим изменениям на несколько лет. Это существенный результат, ведь он позволяет своевременно выявить риск не только врачам, но и любым медработникам".

4. 10-секундный тест на равновесие

Балансировка на одной ноге может стать простым, но показательным тестом долголетия.

Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, показало: люди в возрасте 51-75 лет, которые не смогли простоять на одной ноге 10 секунд, имели вдвое более высокую вероятность умереть в течение следующих 10 лет, чем те, кто выдержал испытание.

В тесте приняли участие 1700 человек. Каждому предлагалось трижды попробовать простоять на одной ноге, поставив поднятую стопу позади опорной, держа руки вдоль тела и глядя прямо перед собой. Один из пяти участников не справился. При этом с возрастом количество тех, кто "проваливал" тест, возрастало.

