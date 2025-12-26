Чиа – секрет здоровья и энергии: 5 преимуществ крошечных семян

Семена чиа – маленькие зернышки с огромной пользой для здоровья. Они способны поддерживать энергию в течение дня, помогать в контроле аппетита и поддерживать водный баланс организма.

Видео дня

Кроме того, чиа богато клетчаткой, белком и омега-3 жирными кислотами, что делает его настоящим суперфудом. Если вы еще не включили его в свой рацион, пришло время узнать от eatthis.com, почему стоит это сделать.

1. Богаты омега-3 жирными кислотами

"Семена чиа – одно из лучших растительных источников омега-3. Омега-3 обладают противовоспалительным действием и снижают уровень триглицеридов в крови. Эти жирные кислоты могут помочь избавиться от лишних сантиметров", – объясняет диетолог Кэролин Браун.

Исследование Университета штата Пенсильвания показало, что ALA – тип омега-3 из растительных источников, например чиа и лен, – снижает риск сердечных заболеваний так же, как рыбные жиры.

Начните день с омега-3, добавив 1 столовую ложку (≈15 г) семян чиа в йогурт или смузи из несладкого миндального молока и фруктов.

2. Насыщенные клетчаткой

Чиа содержит невероятные 10 г клетчатки на порцию (≈28 г), что делает его отличным средством для контроля аппетита и поддержания веса. "Клетчатка замедляет превращение углеводов в сахар, поэтому вы не почувствуете голода через час после еды", – говорит Браун.

Клетчатка имеет и другие преимущества: она снижает риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Исследование в Архиве внутренней медицины показало, что повышенное потребление пищевых волокон может значительно уменьшить риск смертности, то есть крошечная ложка семян чиа помогает жить дольше и здоровее.

3. Поддерживают водный баланс

Вода помогает контролировать аппетит и поддерживает организм в работоспособном состоянии. Семена чиа – природный гидратор. "Чиа гидрофильное – оно впитывает воду и увеличивается в 10 раз в жидкости. Это помогает чувствовать сытость и уменьшает аппетит, а во время тренировок обеспечивает дополнительную гидратацию", – объясняет Браун.

Употребляйте чиа, когда хочется перекусить. Например, выберите батончик на основе чиа и выпейте стакан воды – это насытит и поддержит водный баланс.

4. Источник энергии в течение дня

Белок, клетчатка и здоровые жиры в чиа обеспечивают стабильный уровень энергии, не вызывая резких скачков сахара в крови. "Нет резких спадов или скачков уровня инсулина, поэтому вы реже чувствуете тягу к еде", – добавляет Браун.

Приготовьте пудинг из семян чиа: ½ стакана (≈50 г) чиа, 2 стакана (≈480 мл) несладкого миндального молока и немного ванильного экстракта. Это быстрый, питательный перекус для рабочего дня.

5. Энергия для тренировок

"Чем лучше вы заряжаетесь перед тренировкой, тем эффективнее сжигаете калории. Высокое содержание воды, клетчатки и белка позволяет дольше оставаться бодрым и наращивать мышцы", – объясняет Браун.

За 1-2 часа до тренировки съешьте 1 столовую ложку семян чиа со стаканом нежирного греческого йогурта. Это придаст энергии и поддержит гидратацию.

Семена чиа – это не просто модный суперфуд. Их польза для здоровья подтверждена научно, и маленькие зернышки могут существенно улучшить ваше самочувствие, энергию и результаты тренировок.

Ранее OBOZ.UA писал, какие преимущества семян льна для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.