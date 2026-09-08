Число заболеваний раком может возрасти на 67%: ученые дали неутешительный прогноз

К 2050 году глобальная заболеваемость онкологией может увеличиться на 67%. При этом международные исследователи подчеркивают, что почти половину смертельных исходов можно предотвратить.

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Согласно данным, опубликованным в научном журнале CA: A Cancer Journal for Clinicians, примерно каждый пятый человек на планете в течение жизни сталкивается с подобным диагнозом.

Серьезный вызов для здоровья

Уже сегодня онкологические заболевания превращаются в один из самых серьезных вызовов для мировой системы здравоохранения. Для сравнения, в 2024 году на планете было зарегистрировано около 21 миллиона новых пациентов, а 9,8 миллиона человек скончались от осложнений. К середине века ежегодное число новых случаев может достигнуть 34 миллионов. В таком случае от онкопатологий будет погибать примерно каждый 9-й мужчина и каждая 13-я женщина.

Основными факторами столь негативной динамики эксперты называют естественный рост численности населения, его старение и глобальные демографические сдвиги.

Главные истории дня

По словам ведущего автора отчета и главного научного сотрудника отдела эпиднадзора Американского онкологического общества (ACS) доктора Хюны Сун, рак остается ключевым препятствием для увеличения средней продолжительности жизни на планете. Чтобы разрабатывать действенные и доступные программы контроля, важно детально понимать географию и масштабы распространения болезни.

Картина заболеваемости и ключевые факторы

В основу выводов ученых легли данные платформы GLOBOCAN за 2024 год, которая охватывает 34 разновидности рака в 186 странах. Частота диагностирования опухолей существенно различается от региона к региону. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Австралии и Новой Зеландии, тогда как в отдельных районах Африки и Южно-Центральной Азии они ниже. В то же время пиковая смертность наблюдается среди мужского населения Восточной Европы и женщин, проживающих в Меланезии.

Самые распространенные виды онкологии

Рак легких. Удерживает печальное лидерство как по количеству выявленных случаев (около 2,6 миллиона, или 13% от общего числа), так и по смертности (1,9 миллиона летальных исходов — 19%). Главной причиной развития патологии остается курение.

Рак молочной железы. Занимает второе место в мире по распространенности (около 2,4 миллиона новых диагнозов и 694 тысячи смертей) и остается основной причиной гибели от онкологии среди женщин. В Западной Африке смертность от этой патологии вдвое выше, чем в Австралии или Новой Зеландии, хотя сама заболеваемость там в два раза ниже — это наглядно демонстрирует глобальную проблему неравенства в доступе к ранней диагностике и терапии.

Колоректальный рак. Занимает третью строчку по частоте обнаружения (более 2 миллионов случаев) и второе место по смертности (918 тысяч человек).

Рак печени. Диагностирован у 843 тысяч пациентов и унес жизни 732 тысяч человек, заняв третье место по уровню смертности.

Рак предстательной железы. Второй по частоте диагноз у мужчин и четвертая по значимости причина смерти среди них (1,5 миллиона заболевших и 420 тысяч погибших). Самые высокие показатели летальности отмечены в странах Карибского бассейна и в Африке к югу от Сахары.

Рак желудка. Спровоцировал 980 тысяч новых случаев и 642 тысячи смертей (пятое место в глобальном рейтинге), при этом наибольшая концентрация заболевших наблюдается в Восточной Азии.

Рак шейки матки. Сохраняет статус ведущей причины женской смертности от онкологии в 26 государствах (преимущественно в Центральной и Южной Америке, а также в Африке к югу от Сахары), несмотря на существование эффективных скрининговых программ и вакцин против ВПЧ.

Рак поджелудочной железы. Находится на 11-й строчке по частоте выявления, однако из-за высокой агрессивности унес почти полмиллиона жизней, поднявшись на 6-е место по смертности.

Профилактика как главный инструмент спасения

Несмотря на тревожную статистику, специалисты убеждены, что гибели большинства пациентов можно избежать.

Соавтор исследования доктор Ахмедин Джемал подчеркивает, что каждое государство сталкивается со специфическими локальными трудностями и должно формировать собственную стратегию борьбы.

Однако безусловным приоритетом для всех стран должна стать первичная профилактика. Необходимо активизировать работу по борьбе с курением и злоупотреблением алкоголем, своевременно выявлять и лечить ассоциированные с раком инфекции, а также стимулировать людей вести активный образ жизни и контролировать массу тела.

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