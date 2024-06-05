Чистим кожу лица по методу K-Beauty: что известно об этом корейском ритуале

Двойное очищение кожи (K-Beauty ritual) стало не только трендом, но и эффективным ритуалом, пользующимся знаменитостью. Этот метод в корейском уходе за кожей основан на очень простом принципе, предусматривающем использование двух моющих средств вместо одного.

Таким образом, ваша кожа будет оставаться чистой и свежей, будет иметь естественный баланс без нагрузки от косметических средств. OBOZ.UA пишет больше об этом популярном методе ухода за кожей.

Что такое K-Beauty ритуал

Двойная очистка – это метод, который на самом деле так прост, как звучит. Первоначально использовался японскими гейшами для удаления белого макияжа, эта техника теперь завоевывает популярность по всему миру. Суть его заключается в том, что сначала используется моющее средство на масляной или масляной основе для эффективного удаления стойкого макияжа, а затем применяется обычное моющее средство, подходящее для типа кожи, для глубокого очищения лица. Этот двойной этапный процесс обеспечивает коже максимальную чистоту и свежесть.

Тип кожи

Выбор средств по уходу за кожей в соответствии с ее типом является ключевым аспектом успешного ухода. Для сухой кожи важно выбирать продукты с нейтральным уровнем pH, которые сохраняют влагу и не пересушивают кожу. В случае жирной кожи или кожи, подверженной угрей, рекомендуется использовать продукты с содержанием витамина Е и гликолевой кислоты. Для комбинированной кожи следует выбирать кремовые формулы, которые обеспечивают дополнительное увлажнение, не пересушивая кожу.

Кому подходит K-Beauty

Двойное очищение может быть более полезным, чем одноэтапное очищение, особенно для тех, кто пользуется интенсивным макияжем. Эта техника позволяет максимально эффективно удалить накопленный макияж, грязь и загрязнение из кожи, обеспечивая глубокую очистку.

Использование смывающего средства на масляной основе сначала растворяет и удаляет верхний слой грязи и макияжа, чтобы подготовить кожу к следующему этапу очищения. Второе мягкое средство дополняет этот процесс, обеспечивая глубокое очищение кожи без риска пересушивания или раздражения. Такой подход к очищению позволяет коже оставаться чистой, свежей и здоровой.

Нюансы двойного очищения

Двойное очищение лучше всего использовать в конце дня как первый шаг к ночному уходу за кожей. Это время, когда кожа может быть покрыта макияжем и грязью, поэтому двойная очистка позволяет эффективно удалить эти накопления и подготовить кожу для дальнейшего ухода.

Однако, если вы просыпаетесь с жирной кожей, вы можете использовать двойную очистку и утром. Это поможет удалить избыток кожного сала и жира, обеспечивая свежее начало дня для вашей кожи.

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