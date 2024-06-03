Чрезмерные физические нагрузки: как они влияют на организм

Физические упражнения – важная часть здорового образа жизни, которая приносит пользу как разуму, так и телу. Однако можно ли переусердствовать? Eatthis обратился к доктору Майку Болу, сертифицированному персональному тренеру и директору по медицинскому контенту и образованию в Ro, чтобы узнать влияние чрезмерных физических нагрузок на организм.

Регулярная физическая активность имеет множество преимуществ

Соблюдение последовательного режима тренировок значительно улучшает ваше психическое и физическое самочувствие. Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) утверждают, что регулярные упражнения имеют решающее значение для общего состояния здоровья. Они помогают контролировать вес, снижают риск заболеваний, улучшают работу мозга, укрепляют мышцы и кости, а также улучшают повседневную жизнь.

Последствия чрезмерных нагрузок

Интенсивные упражнения требуют значительных энергозатрат и создают нагрузку на мышцы и кости. Доктор Болл объясняет, что такие тренировки, как тяжелая атлетика, могут привести к травмированию. Важно давать телу достаточно времени для восстановления, поэтому люди обычно избегают сосредоточения на одних и тех же группах мышц два дня подряд.

Если постоянно подвергать организм нагрузкам, не давая возможности для восстановления, могут возникнуть различные негативные последствия.

Кроме того, перетренированность может привести к нарушению сна, усталости, снижению мотивации, депрессии, затруднениям с концентрацией внимания и даже проблем с пищеварением, таких как запор или диарея. В некоторых случаях это также может привести к нежелательным колебаниям веса. Удивительно, но перетренированность может повысить уровень кортизола, гормона стресса.

Признаки чрезмерной нагрузки

Важно знать о признаках, указывающих на перегруженность во время тренировок. Если вы постоянно чувствуете чрезмерную усталость, продолжительную слабость и замечаете, что время восстановления затягивается, это тревожные колокольчики.

Восстановление баланса и возврат в режим

Доктор Болл советует исправить ситуацию, если вы перетренировались. Отдых, по его словам, является важнейшим фактором, позволяющим организму восстановиться после чрезмерного стресса. Он добавляет: "В зависимости от степени и продолжительности перетренированности этот период отдыха может занять от нескольких недель до нескольких месяцев для полного восстановления".

Чтобы восстановить баланс и вернуться на верный путь, рекомендуется стратегически планировать свои занятия спортом. Доктор Болл советует разбивать их на части и избегать тренировок одной части тела более двух-трех раз в неделю. Самый распространенный способ – чередовать тренировку верхней и нижней части тела или посвящать отдельные дни разным группам мышц.

И, наконец, обязательно запланируйте регулярные дни отдыха, чтобы ваше тело могло восстановиться. Хотя может показаться, что трудно взять перерыв, когда вы привыкли к интенсивному графику, это очень важно для вашего общего самочувствия.

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