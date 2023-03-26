Чрезмерный прием парацетамола повышает артериальное давление: исследование

Любой прием медикаментов должен быть согласован с лечащим врачом. К сожалению, иногда люди занимаются самолечением и принимают различные препараты, не до конца понимая механизм их действия и возможные побочные эффекты. Так, даже прием обычного парацетамола, которым мы привыкли пользоваться при боли или температуры, при длительном использовании способен приводить к серьезным последствиям, например повышать кровяное давление у людей с гипертонией.

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Ацетаминофен (общее название парацетамола) в течение длительного времени считался безопасным обезболивающим по сравнению с другими классами, например нестероидными противовоспалительными препаратами, повышающими риск сердечных заболеваний. Однако недавно издание The Cable опубликовало новые данные, которые предусматривают необходимость пересмотра длительного назначения препарата людям с повышенным артериальным давлением.

Так, исследователи Эдинбургского университета решили провести эксперимент по влиянию парацетамола на состояние пациентов с гипертонией.

В ходе исследования 110 пациентов с повышенным давлением в течение двух недель принимали стандартную дозу парацетамола (1 г 4 раза в день) для людей с хронической болью или таблетки плацебо. Результаты показали, что у группы, принимавшей парацетамол, отмечалось значительное повышение артериального давления.

Ученые утверждают, что однократный прием парацетамола для снижения температуры или облегчения боли оправдан, однако, учитывая новые данные, должно быть пересмотрено его длительное назначение людям с повышенным кровяным давлением и риском сердечных заболеваний и инсульта.

Ранее OBOZREVATEL назвал простые способы избавиться от боли. Ученые заверили, что натуральные продукты, например имбирь или ромашка, могут помогать не хуже привычных обезболивающих.