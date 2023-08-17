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Что будет, если человек долго не будет мыть пуп: видео, что может напугать

Юлия Песчанская
Новости медицины
2 минуты
525
Что будет, если человек долго не будет мыть пуп: видео, что может напугать

Каждый человек должен соблюдать правила личной гигиены, чтобы не только иметь аккуратный внешний вид, но и не навредить своему здоровью. Пуп – это впадина посредине тела, в которой скапливаются бактерии и пыль, поэтому его нужно регулярно мыть.

Видео дня

Доктор Каран Радж опубликовал видео в социальной сети TikTok, где рассказал, что может случиться, если игнорировать гигиену пупа. Это может привести к неприятным последствиям.

Что будет, если человек долго не будет мыть пуп: видео, что может напугать

По словам доктора, в пупе может накапливаться грязь, состоящая из мертвых клеток кожи, пуха, пыли, пота, ткани одежды и бактерий.

"Если вовремя не чистить пуп, то грязь может привести к омфалолиту – это твердый объект, напоминающий камень, образующийся внутри пупка. Камешки бывают разных цветов, обычно они черные, но могут быть светло-коричневыми. Чаще всего они образуются у людей с глубокими пупками и тех, кто не соблюдает правила гигиены", – рассказал Радж.

Что будет, если человек долго не будет мыть пуп: видео, что может напугать

Также он отметил, что гигиена вокруг пупка еще более важна, если там есть пирсинг. Грязь и микробы могут привести к инфекциям, которые трудно вылечить.

Регулярная промывка пирсинга солевым раствором, предназначенным для очищения ран, может быть хорошим средством предотвращения болезней.

Но ни в коем случае не используйте физраствор для контактных линз, глазные капли, домашний раствор соленой воды, спирт, перекись водорода, антибактериальное мыло, йод или какие-либо другие агрессивные средства, потому что они могут повредить клетки кожи.

Для тех, у кого нет пирсинга, достаточно мыла и воды, чтобы сохранить свое здоровье в порядке. Можно намочить кусочек ткани и осторожно вытереть пуп и кожу возле него. Затем хорошо промойте водой и протрите полотенцем.

Но если у вас появились неприятные ощущения, или вы видите, что в пупе много грязи, похожей на камень, то стоит обратиться к врачу.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснения экспертов относительно важности гигиены носа и дыхательных путей.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская