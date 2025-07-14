Что будет с организмом, если есть хлеб каждый день: специалисты дали объяснение

Хлеб остается одним из главных продуктов во всем мире и входит в рацион миллионов людей. Однако в условиях популярности низкоуглеводных диет и противоречивых мнений относительно его влияния на здоровье, употребление выше упомянутого продукта ежедневно стало темой для дискуссий.

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Многообразие вариантов: белый, цельнозерновой, на закваске, ржаной и другие, только усложняет выбор и заставляет задуматься, какой хлеб действительно стоит внимания, и стоит ли вообще его есть. Об этом пишет Daily Mail.

Хотя хлеб является источником клетчатки, природных сахаров, белков, витаминов группы B, а также таких минералов, как железо и цинк, его высокое содержание углеводов иногда способствует быстрому возвращению чувства голода. Диетолог Кристи Рут советует выбирать именно цельнозерновой хлеб, поскольку он дольше обеспечивает чувство сытости. Один кусочек такого хлеба может покрыть примерно 7% суточной потребности в клетчатке.

Многозерновой хлеб может содержать еще больше клетчатки, чем обычный цельнозерновой, в среднем от пяти до семи граммов на ломтик, тогда как в стандартном цельнозерновом – около двух граммов. Поскольку высокий уровень потребления клетчатки ассоциируется с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и рака кишечника, многозерновой хлеб может стать эффективным способом улучшить общее состояние здоровья.

"40 процентов пищевых волокон поступает из зерновых продуктов. Отказ от зерновых (таких, как хлеб) лишит людей клетчатки, которая нужна и которую они получают из зерновых", – рассказала Элана Наткер из Фонда зерновых продуктов.

Диетолог Сара Наткер также отметила, что этот тип хлеба может быть полезным для будущих матерей: в частности из-за содержания фолата, чрезвычайно важного во время беременности. Женщинам рекомендуют ежедневно потреблять не менее 400 микрограммов фолата для поддержания нормального развития плода.

"Беременные женщины, которые ограничивают потребление углеводов, имеют на 30 процентов большую вероятность родить детей с дефектами нервной трубки, поскольку они не получают достаточного количества фолиевой кислоты", – объяснила она.

Для тех, кто хочет увеличить уровень энергии и совместить физическую активность с правильным питанием, Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует употреблять хлеб при условии отсутствия аллергии или непереносимости пшеницы.

Согласно официальным рекомендациям, хлеб является здоровым выбором в рамках сбалансированного рациона, особенно если это цельнозерновой, черный или хлеб грубого помола. В профилактических советах по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется включать хлеб в ежедневное питание.

Впрочем, эксперты из EatingWell предостерегают: даже полезный хлеб с высоким содержанием клетчатки может вызвать неприятные побочные эффекты, такие как вздутие, газообразование или спазмы. Чтобы избежать подобного дискомфорта, специалисты советуют начинать с менее насыщенных волокнами вариантов, например, белого хлеба или хлеба на закваске, что поможет организму постепенно адаптироваться к рациону с большим количеством клетчатки.

Также стоит помнить, что хлеб как источник быстрых углеводов может вызвать скачки уровня сахара в крови, что является особенно важным фактором для людей с диабетом.

Диетологи утверждают, что употребление хлеба само по себе не вредно, особенно если речь идет о цельнозерновом, ржаном или бездрожжевом хлебе. Такой хлеб содержит: клетчатку, улучшает пищеварение, комплексные углеводы, которые дают энергию на дольше, витамины группы B – важные для нервной системы и минералы – магний, железо, селен

1–2 ломтика в день цельнозернового хлеба могут быть частью здорового питания, особенно в сочетании с белком и овощами.

Ежедневное употребление хлеба вредит, только тогда, когда в рационе преобладает белый, сдобный или ультрапереработанный хлеб. Он может содержать: рафинированную муку с высоким гликемическим индексом, избыток соли и сахара, маргарин, пальмовое масло, консерванты, стабилизаторы.

Ежедневное употребление такого хлеба может привести к увеличению веса, проблемам с пищеварением, повышению риска диабета 2 типа, нарушению липидного профиля (плохой холестерин).

"Хлеб – не враг, если он из правильной муки и употребляется в меру", – объясняет диетолог Елена Соловей.

Чтобы не навредить здоровью не стоит есть хлеб на ночь или как основное блюдо, избегать хлеба с надписью "белый", "мягкий" или "сдобный" и делать перерывы в употреблении хлеба, добавляя в рацион крупы, овощи, бобовые.

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