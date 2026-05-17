Тишина вокруг хантавируса сейчас — это, пожалуй, самая интересная новость сама по себе. Потому что еще буквально неделю назад мировые медиа выглядели так, будто на горизонте новый ковид. Заголовки о "таинственном убийственном вирусе на круизном лайнере", эвакуации, смертельных случаях, жестком карантине, ставках и бешеной активности на Polymarket... А сейчас — практически полное равнодушие. И это очень показательно.

Спочатку коротенько пробіжимось по основним подіям минулого тижня:

10 травня лайнер прибуває в Іспанію на Тенеріфе. Після майже 40 днів у морі почалась масштабна міжнародна евакуація пасажирів із карантином та медичним супроводом. ECDC офіційно визнала всіх пасажирів "high-risk contacts". Іспанія провела безпрецедентну біобезпекову операцію. Пасажирів вивозили окремими рейсами, частину — у спеціальних ізоляційних умовах. У операції брали участь понад 20 країн, ВОЗ та ECDC.

На диво, у порту міністр охорони здоров'я Іспанії заявив, що на судні не проводиться ПЛР-діагностика, а натомість у людей на борту просто вимірюється температура, і вони заповнюють анкету здоров'я, призначену для виявлення симптомів хантавірусу. Він сказав, що Велика Британія та США просили провести подальше тестування на борту MV Hondius, у чому їм відмовили, але країнам сказали, що вони можуть протестувати пасажирів на борту літака, щойно той покине аеропорт. Зрештою, різні країни проводять власні перевірки здоров'я. "Але кожна країна має свої власні таємниці", – сказав міністр охорони здоров'я Іспанії.

11 травня — перші вторинні випадки після евакуації

Позитивні випадки підтвердили у США та Франції серед евакуйованих пасажирів. Серед них – французька пасажирка потрапила на ШВЛ через тяжкий кардіопульмональний синдром. Це стало одним із найбільш обговорюваних випадків у європейських медіа. Але гучні новини на цьому скінчились.

Офіційно ВОЗ та ECDC вкотре заявляють, що ризик для населення низький. Зі слів генерального директора ВОЗ, побоювання щодо нової пандемії були безпідставними.

Якось раптом стало всім відомо, що виявляється, хантавірусів повно в нашому світі. Для прикладу, я поспілкувався із лікарем одного з військових госпіталів, й він сказав, що лише у них, лише за останній рік, було чітко підтверджено 7 випадків хантавірусу у військових. Звісно, це іншій штам, який не передається від людей до людей, лише через гризунів, але тим не менш – хантавіруси виявилися набагато ближче, ніж всім здавалося. І ніякої паніки ніхто ніколи не робив.

Навіть цей дивний, рідкісний штам Andes – не сильно налякав фахівців, адже для зараження потрібен дуже тісний контакт; вірус не має ефективного повітряного поширення; резервуаром всі рівно є гризуни. Пандемія остаточно відміняється.

Ключова новина минулого тижня — немає неконтрольованих ланцюгів передачі. Світові редакції чекали другого акту: нових десятків заражених. Передачі в аеропортах. Масових госпіталізацій. Поширення між країнами.

Але цього не сталося. Навпаки — кількість нових підтверджених випадків дуже мала. Історія перестає бути "катастрофою", а стає просто серйозним інфекційним інцидентом. І тому для ЗМІ миттєво стало скучно й не цікаво. Більше хантавірус нікого не цікавить.

Свіжа офіційна статистика:

Підтверджених випадків — 8; ймовірних — 2; непереконливий — 1; загальна кількість випадків під наглядом — 11. Смертей — 3. Нових смертей за останні дні — 0. Нових підтверджених випадків за останню добу — 0;

І тепер найголовніше питання: все закінчилось?

Скоріш за все — глобально так. Якщо за найближчі дні не виникне нових вторинних випадків поза лайнером — історія про хантавірус остаточно згасне.

Але сама подія продемонструвала неприємні тенденції: після подій навколо COVID людство дуже боляче та панічно реагує на будь-яку новину про віруси, які мають хоча б натяк на передачу між людьми. Цим досі гарно користуються та легко маніпулюють: інколи достатньо одного корабля посеред океану, щоб суспільство знову перейшло у режим тривоги, а світові ЗМІ з усіх боків закричали про "апокаліпсис".

Втім, навколо всієї цієї історії все ж таки є й багато позитиву. Цього разу ВОЗ спрацювало набагато краще та оперативніше. Провівши багатонаціональну біобезпекову операцію "на випередження", з координацією багатьох держав, ВОЗ спокійно та авторитетно постійно понижувало градус паніки та всіляко намагалося "закрити" панічні роти багатьох ЗМІ. Що безумовно вплинуло на подальші події та припинило накручування тривоги в суспільстві.

В принципі, можна було б вже поставити приємну жирну крапку та віднестись до цього як гарного показового тренування на випадок дійсно серйозної небезпеки, але... Свіжа новина щодо чергового круїзного лайнера із 1700 пасажирами на борту та спалахом класичного банального кишкового захворювання (думали від норовіруса, який зрештою не підтвердився) та знову карантином…

Чи це масова паніка на тлі подій із хантавірусом, чи хитрі взаємодомовленості між страховими та круїзними компаніями? Чи справді нове майбутнє для всіх круїзних подорожей? Коли кожен спалах будь-якого вірусного захворювання означатиме карантини на борту суден як в середньовічні часи? Подивимося. Думаю, нас чекає ще багато "цікавих" новин.

Однак головне – зберігати спокій та тримати голову холодною.

Всім здоров’я!