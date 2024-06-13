Что делает легкие слабыми и как им вернуть здоровье

Дыхание – основа существования, но понимаем ли мы его подлинное значение? Да, подмечено, что люди, контролирующие свое дыхание, гораздо реже болеют и живут дольше.

Однако, чтобы сделать дыхание сильным, нужно овладеть искусством создания мощных легких. Вот несколько полезных советов от OBOZ.UA в этом отношении.

Как мы дышим?

Прежде чем говорить о технике усиления легких, давайте разберемся в их анатомии.

Этот орган, расположенный в грудной клетке, имеет розово-серый цвет и губчатую поверхность. Во время вдоха воздух поступает в организм через нос, а кислород из легких попадает в кровь. При выдохе из крови через легкие выделяется углекислый газ.

Любая форма физических упражнений даст вам супер легкие

Уровень активности человека в течение дня определяет его физическое состояние и здоровье легких. Будь то тренажерный зал, бег, или йога и бодрая ходьба – любая деятельность заставит ваши легкие, и сердце работать на оптимальном уровне.

Такие занятия также снижают риск травм или заболеваний, связанных с этими органами.

Избегайте употребления табака

Небрежное отношение к легким, курение или употребление других вредных веществ повышает риск развития рака легких. Если вы курите, откажитесь от этой вредной привычки ради их здоровья. Желательно также не посещать места, где можно курить.

Даже если кто-то из ваших друзей или членов семьи курит, старайтесь держаться на расстоянии, поскольку пассивное курение опасно для здоровья.

Опасность загрязнения воздуха в помещении и на улице

Обязательно надевайте маску, чтобы не вдыхать вредные газы, выходя во двор.

Убедитесь, что в вашем доме хорошая вентиляция, она способствует беспрепятственному движению воздуха и препятствует загрязнению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему нужно почаще менять постельное белье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.