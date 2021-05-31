Что делать, если укусила пчела: как лечить и когда нужна неотложная помощь

Большинство укусов пчел можно вылечить в домашних условиях, но в некоторых случаях может потребоваться неотложная медицинская помощь. Особенно это касается тех, кто страдает от аллергии на пчелиный яд.

В такой ситуации важно как можно скорее обратиться к врачу, поскольку иммунная система "выходит из строя", пишет Health. Если же аллергии нет, симптомы от пчелиного укуса исчезнут в течение нескольких часов или дней.

"Когда пчела жалит вас, острый конец ее жала застревает в вашей коже и она выделяет яд, чтобы защитить себя", – объясняет Санджив Джейн, доктор медицинских наук, аллерголог и иммунолог из Columbia Allergy.

Видео дня

Однако иммунные клетки человека не дают яду распространиться – это вызывает боль, отек, жжение и покраснение вокруг места укуса.

В случае же аллергии на пчелиный яд иммунная система выходит из строя. "Она воспринимает химические вещества от этого укуса как чужеродные и посылает сигналы, как тревожный звонок, по всему телу", – говорит Лакиа Райт, доктор медицины, магистр здравоохранения, аллерголог и младший врач в Бригаме и женской больнице в Бостоне.

В особо тяжелых случаях укус пчелы может вызвать анафилаксию – опасную для жизни тяжелую аллергическую реакцию. Поэтому Американская академия дерматологии (AAD) рекомендует немедленно обращаться за неотложной медицинской помощью при нескольких укусах или наличии каких-либо из этих симптомов:

крапивница за пределами места укуса,

сильный зуд,

тошнота или рвота,

затрудненное дыхание,

отек губ, языка или лица,

головная боль,

головокружение,

кашель или ощущение удушья,

боли в груди или учащенное сердцебиение,

потеря сознания.

Большинство укусов пчел – это всего лишь раздражение, которое можно лечить дома. Сначала нужно удалить жало, которое может выглядеть как маленькая черная точка, – осторожно провести ногтем, кредитной картой или марлей по коже, рассказала Элисон Эрлих, доктор медицинских наук, дерматолог, член научного медицинского совета Американского фонда астмы и аллергии. По ее словам, не стоит в этих целях использовать пинцет.

Лучший метод лечения укусов пчел, по мнению врачей клиники Майо, – промыть место укуса водой с мылом, а затем наложить прохладную влажную ткань или холодный компресс, чтобы снять отек. А Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), не рекомендует чесать место укуса, так как это может вызвать еще больший зуд и разрушить кожный барьер, что приведет к заражению.

При ощущении жжения можно принять безрецептурное болеутоляющее, например ибупрофен. Облегчить зуд и отек можно с помощью крема с гидрокортизоном или лосьона с каламином. Если чувство раздражения после этого не пройдет, можно принять антигистаминный препарат с дифенгидрамином (Бенадрил) или хлорфенирамином (Хлор-Триметон), советует Эрлих.

Следующие несколько часов необходимо наблюдать за местом укуса. Если оно станет более красным или отечным, следует обратиться к врачу.

Если есть аллергия на пчел, стоит обратиться к врачу для получения автоинъектора адреналина, говорит доктор Джейн. Необходимо обращать внимание на срок годности и не забывать регулярно заменять его.

Этим препаратом необходимо воспользоваться в случае серьезной реакции на укус пчелы, например крапивницы или затрудненного дыхания. Затем нужно немедленно позвонить в службу спасения для дальнейшего наблюдения и лечения, рекомендует Американский фонд астмы и аллергии.

Лучшее средство от укусов пчел – это профилактика. Риск укуса можно снизить, следуя этим советам Центров по контролю и профилактике заболеваний:

сохраняйте спокойствие рядом с пчелами и старайтесь не отмахиваться от них,

скройтесь от пчел в машине или здании,

избегайте яркой одежды и духов, которые могут привлечь жалящих насекомых,

накройте продукты и мусорные баки,

если в вашу машину залетела пчела, остановитесь и откройте окно, чтобы она вылетела,

доверьте удаление пчелиного улья профессионалам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала, как в сезон клещей лечить укусы этих насекомых и как от них уберечься. По ее словам, в Украине фиксируют много обращений по этому поводу.