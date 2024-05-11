Что делать со старой помадой: сроки использования косметики

Косметика помогает выглядеть ярко и привлекательно, однако есть ситуации, когда косметические средства становятся опасными. Поэтому следует тщательно следить за их сроком годности.

Ведь средства для макияжа обычно состоят из нескольких ингредиентов, которые могут принести больше вреда, чем пользы, если использовать их дольше определенного периода времени. Поэтому тщательно отслеживайте дату годности, рекомендует OBOZ.UA.

Срок годности

Следует учитывать то, что срок годности косметики истекает быстрее, чем вы думаете. К примеру, тушь имеет срок годности всего 3-6 месяцев, в свою очередь подводку для глаз и карандаши для губ обычно можно использовать около 2 лет. Косметологи советуют выбросить тональный крем и консиллер в течение года после открытия. Если речь идет о помадах и блесках для губ, то они обычно сохраняются около двух лет, но обязательно соблюдайте дату срока годности.

Неоткрытые вещи

В то же время следует помнить, что сроки годности указаны на этикетках, касающиеся открытых косметических продуктов. Здесь есть определенные нюансы, ведь если хранить в прохладном, сухом месте большинство нераскрытых косметических средств сохраняется в течение 2-3 лет. Однако не следует забывать о том, что продукты с кремовой и жидкой текстурой, как губная помада, могут закончиться раньше, чем ожидалось.

Эффекты

Если вы попробуете использовать косметику по истечении срока годности, можете столкнуться с тем, что некоторые из ваших средств для макияжа могут стать сухими и рассыпаться. Кроме того, по истечении срока годности косметика может стать питомником вредных бактерий и грибков. И вместо красоты вы рискуете получить раздражение кожи и угрей с высыпанием. Важно избегать просроченных продуктов для глаз, поскольку они могут вызвать инфекции.

Продукты по уходу за кожей

Кроме того, средства по уходу за кожей, такие как сыворотки, имеют ограниченный срок годности, поэтому их следует выбросить через 9 месяцев. Никогда не используйте натуральные косметические продукты, не содержащие консервантов, или средства ухода за кожей, содержащие такие активные ингредиенты, как ретинол. В то же время, солнцезащитные кремы также имеют меньший срок годности, поэтому их не следует использовать по истечении срока годности.

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