Как должны питаться женщины во время грудного вскармливания

Материнское молоко – лучшая еда для новорожденного, которая способна удовлетворить любые потребности растущего организма и защитить младенца от большинства заболеваний. Однако для полноценного кормления маме не стоит забывать о себе, ведь от ее питания зависит здоровье и развитие ребенка. Потребление витаминов, минералов и полезных жиров за двоих и достаточный водный режим – залог успешного и длительного кормления грудью.

В трудный период первого года жизни ребенка важно помнить не только о его потребностях, но и про материнские силы, ее выносливость и здоровье для грудного вскармливания. Именно это подчеркнула изданию Northwestern Medicine врач-акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Эмили А. Донелан.

Продуцирование молока для младенца может сжигать от 300 до 500 калорий в день, так что, в зависимости от метаболизма и активности женщины, ей требуется около 300-400 дополнительных калорий по сравнению со временем до родов. Важно понимать, что ваше питание должно стать не просто более калорийным, но и полностью обеспечивать витаминами, минералами и питательными веществами вас и вашего ребенка.

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Каждый организм индивидуален, а период вскармливания малыша должен быть радостным и лишенным стресса, поэтому нет необходимости разрабатывать специальную диету для кормящих грудью. Лучшим вариантом станет составление рациона, который будет нравиться маме и состоять из полезных продуктов.

Рацион молодой мамочки должен быть насыщенным белками (постное мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи и т.п.), полезными жирами (лосось, сардины, семена чиа или льна), кальцием (молочные продукты, листовая капуста, брокколи) и железом (обогащенные семена, орехи, нежирные морепродукты и мясо).

Не менее важную роль в этот период играет водный баланс. Материнское молоко состоит из воды на 88%, поэтому женщины во время грудного вскармливания имеют большой риск обезвоживания.

Нет конкретного рекомендуемого количества воды, которого следует придерживаться маме, но организм может самостоятельно сигнализировать о потребности в жидкости, например, появлением концентрированной мочи или запоров.

Следует заметить, что чрезмерное питье тоже может навредить, поскольку приводит к большому продуцированию молока и вызывает его застой в молочных железах. Также не стоит во время кормления грудью употреблять в пищу большое количество кофе и алкоголь.

Грудное вскармливание жизненно необходимо новорожденному, однако может быть достаточно изнурительным для самой женщины. Именно поэтому лучшее, что она может сделать для своего малыша – это позаботиться о себе и организовать свой режим дня и питания с максимальной пользой для обоих.

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