Поговорим о лучших сезонных продуктах

Видео дня

Зимний сезон - отличное время, чтобы пополнить рацион полезными зимними фруктами и овощами, которые помогают поддерживать иммунитет, заряжают энергией и обеспечивают организм важными витаминами.

Сегодня поговорим о лучших сезонных продуктах декабря, января и февраля.

Цитрусовые: классика зимы

Апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны

Витамины: большая доза витамина C.

Польза: поддержка иммунной системы, здоровье кожи, антиоксидантная защита.

Как есть: свежими, в салатах, в тёплых напитках.

Яблоки и груши

Фрукты длительного хранения; полезные свойства сохраняются на протяжении всей зимы.

Витамины: группа B, C, клетчатка.

Польза: работа пищеварения, стабильный уровень энергии.

Как есть: сырыми, запечёнными, в кашах или салатах.

Зимние овощи: корнеплоды и капуста

Свёкла, морковь, пастернак

Витамины: A, K, антиоксиданты.

Польза: поддержка зрения и сердечно-сосудистой системы.

Как употреблять: в салатах, супах, запечёнными.

Брокколи, белокочанная и краснокочанная капуста

Витамины: C, K, группа B.

Польза: укрепление иммунитета зимой, поддержка кишечника.

Как употреблять: в салатах, тушёными, как гарнир.

Сезонные суперпродукты зимы

Гранат

Витамины: C, K, фолиевая кислота.

Польза: поддерживает кровообращение и уровень энергии.

Как есть: добавлять в салаты или есть отдельно.

Киви

Витамины: очень высокая концентрация витамина C.

Польза: укрепляет иммунитет в период простуд.

Как есть: в смузи или с йогуртом.

Советы для полезного зимнего рациона

Сочетайте зимние фрукты с белками (йогурт, творог).

Запекайте или тушите зимние овощи для лучшего усвоения.

Выбирайте действительно сезонные продукты: в них больше полезных веществ.

Подытожим

Зимой стоит делать ставку на цитрусовые, яблоки и груши, корнеплоды, капусту, гранат и киви.

Эти зимние фрукты и овощи обеспечивают организм витаминами A, C, K и группы B, поддерживают иммунитет зимой, добавляют энергии и помогают сохранять хорошее самочувствие на протяжении всего холодного сезона.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!