Что известно о диете быстрого похудения йо-йо: плюсы и минусы

Среди множества методов похудения выделяется диета йо-йо, — это модель похудения и восстановления веса в результате постоянного начала и прекращения диет. Она распространена среди поклонников быстрого похудения.

Но эксперты предупреждают, что диета йо-йо может отрицательно повлиять как на физическое, так и на психическое здоровье. Следует знать о том, с какими трудностями вы можете столкнуться, пишет OBOZ.UA.

Психологические эффекты диеты йо-йо

Одна из опасностей в том, что возврат веса может привести к стыду и самокритике, что побуждает людей принимать все более экстремальные меры, чтобы снова сбросить килограммы. Результаты исследований показывают, что люди бывают настолько сосредоточены на похудении с помощью диеты йо-йо, что пренебрегают времяпрепровождением с друзьями, семьей и коллегами.

Нездоровое поведение, связанное с диетой йо-йо

Также исследователи указывают на то, что пациенты имеют нездоровое поведение для контроля веса, таких как переедание или эмоциональное переедание, ограничение пищи, запоминание подсчета калорий, чрезмерные физические упражнения и избегание общественных мероприятий с пищей. В конце концов это приводит к восстановлению веса, часто большего, чем первоначально потерянного. В конце концов, эта диета может повысить риск развития такого расстройства пищевого поведения, как анорексия или булимия.

Воздействие на обмен веществ и риски для здоровья

Не стоит забывать, что изменение веса может замедлить метаболизм из-за реакции организма на недоедание. Это может вызвать снижение функции щитовидной железы, повышенную усталость и перепады настроения. Кроме того, есть предупреждение о повышении риска диабета 2 типа, уменьшении мышечной массы и содействии накоплению жира в животе. Эксперты-диетологи также предупреждают, что частые йо-йо диеты могут иметь длительные негативные последствия для здоровья.

Нарушение цикла диеты йо-йо

В то же время, специалисты советуют сосредоточиться на здоровье, а не на весе, а также консультироваться с медицинскими работниками. Эксперты советуют устранить первопричину желания похудеть и понять стоящие за выбором пищи мысли. Однако выйти из этого круга может быть трудно из-за укорененных моделей мышления, общественных ожиданий, культуры токсического питания и распространенной стигмы относительно веса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, можно ли стать стройными без диеты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.