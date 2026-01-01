Что категорически нельзя есть при похмелье: эту ошибку совершают очень часто

Похмелье — это не просто "тяжелая голова" и тошнота, а комплексная реакция организма на отравление, обезвоживание и нарушение многих систем. После бурного вечера печень, желудок, сосуды и мозг работают в режиме повышенной нагрузки.

Многие люди пытаются облегчить состояние привычными, по их мнению, способами — и именно здесь кроется главная ловушка. Вместо облегчения они получают усиление головной боли, тошноты, слабости и длительное восстановление.

Эндокринологи и токсикологи постоянно напоминают: при похмелье неправильное питание и напитки могут навредить гораздо больше, чем просто "не помочь".

Похмелье, что нельзя есть

Лапша быстрого приготовления входит в топ самых опасных продуктов при похмелье. Высокое содержание соли вызывает резкое повышение давления и сильную задержку жидкости в тканях. Агрессивные регуляторы кислотности, жгучие специи и большое количество усилителей вкуса (глутамат натрия и другие) дополнительно раздражают и без того воспаленную слизистую желудка и кишечника. Пшеничная мука низкого качества провоцирует дополнительное воспаление в кишечнике. Результат — усиление тошноты, изжоги, вздутия и общего ощущения разбитости, отметила врач-эндокринолог Елена Доманская.

Жареный картофель, бургеры, шашлык, сало — классические "похмельные" блюда, которые только усугубляют ситуацию. Жир замедляет и без того приторможенную моторику желудка, усиливает тошноту и может спровоцировать рвоту. В состоянии алкогольной интоксикации пищеварительная система работает медленно и плохо справляется с тяжелой пищей.

Многие пытаются "проснуться" с помощью крепкого кофе или энергетических напитков. Это большая ошибка: кофеин обладает сильным мочегонным действием и значительно ухудшает уже имеющееся обезвоживание. Вместо бодрости человек получает еще более сильную головную боль, тремор и ощущение сухости во рту.

Как отмечают в Минздраве, во время похмелья нельзя пропускать еду совсем — это приводит к падению сахара в крови и усилению слабости и раздражительности. Не стоит также лежать весь день в постели — алкоголь выводится значительно быстрее, когда человек движется и дышит свежим воздухом.

Можно ли похмеляться

"Оздоровление" небольшой дозой алкоголя только продлевает отравление и откладывает настоящее восстановление минимум на сутки.

На самом деле такой подход лишь ухудшает самочувствие. Кратковременное ощущение облегчения после глотков холодного напитка связано с резким выбросом дофамина, который временно притупляет симптомы похмелья. Однако этот эффект быстро проходит, и неприятные ощущения возвращаются с новой силой. К тому же организму приходится тратить дополнительные ресурсы, чтобы переработать еще одну дозу алкоголя.

Как избавиться от похмелья

Ускорить выведение продуктов распада алкоголя невозможно. Единственный надежный способ — дать организму время (обычно 12–36 часов), пить большое количество чистой воды маленькими глотками, употреблять легкую углеводную пищу (овсянка на воде, бананы, мед, кисломолочные продукты) и двигаться на свежем воздухе.

Все остальное — лишь иллюзия облегчения.

Самый эффективный и единственный по-настоящему действенный способ избежать тяжелого похмелья — вообще не доводить себя до такого состояния. Как напоминает МОЗ Украины: безопасной дозы алкоголя не существует.

