Что можно и запрещено есть при ожирении печени: советы врачей

Диета при жировом гепатозе печени (ожирении) помогает восстановить ее здоровье, а также гарантировать нормальное функционирование органа. Выделяют несколько стадий заболевания: начальная стадия – стеатоз печени, при развитии воспаления переходящая в стеатогепатит, цирроз и рак печени.

Как пишет Еxpress со ссылкой на исследование Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), частыми причиной возникновения заболевания становится неправильное питание, когда в организм поступает излишне жирная пища. Привести к такому заболеванию могут и изменения в эндокринной системе. Вредные привычки тоже пагубно влияют на орган.

Медики отметили, что что наиболее часто гепатоз встречается у людей с лишним весом. А потому одной из главных рекомендаций при ожирении печени является нормализация питания человека, что означает исключение из рациона определенных продуктов. Кроме того, программа восстановления печени включает физические нагрузки.

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"Снижение веса более чем на 10% может способствовать некоторому сокращению количества жира в печени", – акцентировали специалисты.

В частности, специалисты рекомендовали включить в меню человека страдающего ожирением печени больше фруктов и овощей, белки, углеводы с низким содержанием сахара, соли и жира.

• Фрукты и овощи с высоким содержанием калия – брокколи, горох, сладкий картофель, бананы, абрикосы и киви.

• Бобовые и цельнозерновые – нут, фасоль, соя и несоленый арахис, коричневый рис, гречневая крупа, пшено, овсяная крупа, цельнозерновой хлеб, макаронные изделия и хлебцы/крекеры.

• Конфеты, пирожные, печенье и сладкая выпечка.

• Копченое, вяленое, соленое или консервированное мясо, рыба или птица, полуфабрикаты, а также соленые орехи и консервированные бобы с добавлением соли.

• Белый хлеб, белый рис, выпечка, газированные напитки и сладкие сухие завтраки (хлопья).

• Алкоголь.

Также в NHS рекомендовали уделить время спорту, например, заняться ходьбой или ездой на велосипеде. Для этого они посоветовали выделить не менее 150 минут в неделю.

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