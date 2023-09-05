Что нужно есть, чтобы скорее выздороветь: врач дала советы и сделала предостережение

Когда организм сталкивается с инфекцией, иммунитет работает на максимуме. Во время болезни питательные потребности меняются и правильное питание может помочь выздороветь гораздо быстрее. Речь идет, в частности, о продуктах, содержащих необходимые витамины, микроэлементы, белки, омега-3 и пробиотики.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер. По ее словам, для поддержания иммунной системы следует употреблять пищу, насыщенную витаминами D, A, C, E.

Поддержка иммунитета

Так, витамин D играет ключевую роль в поддержании иммунитета и предотвращении воспалений. Он способствует производству пептидов, борющихся с возбудителями инфекций. Может быть синтезирован в коже под действием солнечного излучения, а также содержится в пищевых источниках, таких как жирная рыба (лосось, сардины), яйца и некоторые виды грибов.

В свою очередь, витамин A укрепляет слизистые оболочки, которые играют роль в борьбе с инфекциями. Он также важен для развития и функционирования белых кровяных клеток. Источниками витамина A являются овощи оранжевого и красного цвета: морковь, кабачки, красная паприка, спорыш, яйца и молочные продукты.

Витамин C помогает повысить активность белых кровяных клеток, борющихся с инфекциями. Им богаты паприка, киви, цитрусовые (апельсины, грейпфруты), клубника.

Витамин E является антиоксидантом, помогающим защищать клетки организма от повреждений вследствие окисления. Он может поддержать иммунную систему, обеспечивая здоровый уровень окисления в организме. Источниками витамина E являются орехи, семечки, растительные масла и зеленые листовые овощи.

Также важны для поддержки иммунной системы микроэлементы – цинк и селен, содержащиеся в орехах, семенах и морепродуктах.

Обеспечение энергии

Поскольку организм тратит больше энергии на борьбу с инфекцией, ему необходимы питательные белки. Потребляйте легкие белковые источники, не чрезмерно нагружающие желудочно-кишечный тракт. Это может быть куриное мясо без кожуры, рыба и бобовые.

Противовоспалительные свойства

Омега-3 жирные кислоты, способствующие уменьшению воспаления, могут помочь более быстрому выздоровлению. Такая рыба как лосось, сардина, макрель является богатым источником омега-3.

Гидратация и восстановление

При болезни важно поддерживать гидратацию организма. В этом могут помочь богатые водой фрукты и овощи: апельсины, арбузы, огурцы и помидоры, благодаря своему содержанию воды, помогут удержать оптимальный уровень жидкости.

Поддержка желудочно-кишечного тракта

Чтобы поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта во время заболевания, следует употреблять пищу, богатую пробиотиками, советует врач. Это могут быть йогурты с живыми культурами, кефир, квашеная капуста.

Кроме того, Ульяна Вернер подчеркнула, что во время болезни важно пить горячие напитки: теплый чай с медом и лимоном может способствовать расслаблению и успокоению горла. Также следует употреблять супы на основе нежирных бульонов с добавлением различных видов овощей и мяса, которые помогут обеспечить организм необходимыми питательными веществами и жидкостями.

Помните, что питание играет ключевую роль в поддержке организма во время заболевания. Потребляйте продукты, которые помогут поддержать иммунную систему, обеспечить энергией и восстановить организм. Однако учитывайте особенности вашего состояния здоровья и консультируйтесь со специалистом, если у вас есть особые диетические потребности или ограничения", – отметила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач назвал пять неприметных признаков, которые выдают проблемы с сердцем. Часто оно начинает барахлить с раннего возраста, при этом не подавая особых симптомов в виде боли в груди, высокого давления или серьезной аритмии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!