Что нужно знать о болезни Крона: разъяснение врачей

Каждый человек в мире стремится быть здоровым и прожить долгую жизнь. С детства мы часто слышим, что для этого очень важно наладить правильную работу кишечника. И это действительно так, поскольку большая часть иммунитета человека находится именно в нем. К сожалению, не всегда удается уберечься от нарушений его работы. Например, распространена болезнь Крона – воспалительное заболевание кишечника.

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Несмотря на развитие медицинской науки на сегодняшний день неизвестно, при каких условиях развивается недуг, и лекарств от него не существует. Однако издание Healthline после консультации врача-терапевта, доктора медицины Саурабха Сетхи назвало возможные симптомы и провоцирующие факторы болезни Крона, а также рассказало о методах терапии.

Поскольку заболевание не изучено еще на 100%, врачи могут только предполагать причины его возникновения и рекомендовать способы облегчения его симптомов.

Как правило, болезнь Крона поражает тонкий и толстый кишечник, хотя может развиться в любой части желудочно-кишечного тракта. Симптомы могут изменяться и отличаться у разных людей, а степень тяжести варьироваться от легкой до изнуряющей.

Что указывает на болезнь Крона?

Для болезни Крона не характерно внезапное начало, обычно она развивается постепенно, ухудшаясь с течением времени. К ранним симптомам врачи относят:

Диарею

Спазмы в животе

Высокую температуру

Наличие крови в стуле

Усталость

Потерю аппетита

Снижение веса

Чувство не опустошенного кишечника после дефекации

Частые позывы к дефекации.

Иногда подобные жалобы могут сопровождать другие заболевания, например расстройства желудка, пищевые отравления или аллергию. Однако в случае прогрессирования болезни общее состояние может ухудшаться и дополняться другими симптомами, например возникновением перианальной фистулы, что вызывает боль и воспаление вокруг ануса, развитием язв, воспалением суставов и кожи и т.д.

Если вы заметили подобные симптомы, не следует оттягивать визит к врачу, поскольку качественное обследование для постановки диагноза поможет избежать осложнений и начать лечение на ранней стадии болезни.

Причины возникновения болезни Крона

На сегодняшний день единственная причина, вызывающая недуг, не установлена, однако существуют факторы, которые могут повышать риск. К наиболее распространённым относят: иммунную систему; генетику; историю семьи. Кроме того, на тяжесть проявлений может влиять курение, возраст или продолжительность заболевания.

Люди с болезнью Крона больше подвержены развитию кишечных инфекций, вызванных бактериями, вирусами, паразитами и грибами, которые могут осложнять течение болезни. В то же время, дрожжевые инфекции могут поражать не только желудочно-кишечный тракт, но и легкие, поэтому важно вовремя их выявлять и проходить лечение.

Как диагностировать болезнь Крона?

Установить диагноз может только специалист после тщательного обследования и исключения других причин.

Для подтверждения болезни Крона врач может рекомендовать следующее:

Анализ крови для выявления анемии и воспалительного процесса;

Анализ стула на наличие скрытой крови;

Эндоскопия для анализа состояния внутренней части желудочного тракта;

Колоноскопия для осмотра толстой кишки;

Компьютерная и магнитно-резонансная томография для исследования состояния некоторых тканей и органов;

Биопсия частицы для изучения ткани кишечника.

После подробного анализа и исключения других возможных заболеваний можно установить точный диагноз. Кроме того, может потребоваться сдавать эти анализы повторно, чтобы понимать, насколько быстро прогрессирует болезнь.

Как лечить болезнь Крона?

К сожалению, сегодня вылечить болезнь Крона полностью невозможно, однако есть достаточно методов, чтобы облегчить ее течение и замедлить прогрессирование.

Рацион питания

Пищевые продукты не вызывают болезни Крона, однако могут способствовать ее обострению. После постановки диагноза врач может рекомендовать обратиться за консультацией диетолога и вести пищевой дневник, чтобы понять, какие продукты влияют на самочувствие и течение заболевания.

План диеты будет отличаться у разных людей, поскольку болезнь Крона поражает разные участки желудочно-кишечного тракта. Обычно рекомендуется отрегулировать потребление клетчатки, пить достаточно воды и сократить количество жиров и молочных продуктов. Таким образом, вы сможете наполнить свой рацион питательными и полезными блюдами, которые не будут вредить организму.

Медикаментозная терапия

Для облегчения симптомов заболевания используются несколько видов лекарства. Обычно назначаются противодиарейные и противовоспалительные препараты, но в зависимости от тяжести симптомов и жалоб они могут комбинироваться с другими.

Так, для уменьшения воспалительной реакции и регулирования работы иммунной системы могут быть рекомендованы иммуномодуляторы, а при необходимости уменьшить дренаж и залечить свищ назначат антибактериальную терапию. Кроме того, для лечения тяжелых проявлений заболевания специалисты могут использовать биологические методы лечения, заключающиеся в блокировании определенных видов белков, отвечающих за воспаление.

Оперативное вмешательство

Если медикаметозными методами улучшить течение заболевания не удается, может потребоваться оперативное вмешательство. Такие процедуры будут направлены на удаление поврежденных участков желудочного тракта и повторное соединение здоровых отделов, а также восстановление тканей и лечение глубоких инфекций.

Болезнь Крона – серьезное заболевание, которое еще не изучено полностью, что осложняет его лечение. Однако при наличии определенных жалоб следует своевременно обращаться за консультацией и помощью, поскольку ранняя диагностика и коррекция образа жизни смогут значительно облегчить ваше состояние и предотвратить развитие осложнений.

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