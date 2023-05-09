Что нужно знать о рассеянном склерозе: названы первичные симптомы
Центральная нервная система – одна из важнейших в человеческом организме. Именно она координирует связь всех органов и систем человека между собой. Нарушения ее работы приводят к многочисленным расстройствам и хроническим состояниям. Одним из таких является рассеянный склероз – прогрессирующее иммунопосредованное заболевание, во время которого защитная система ошибочно атакует собственные части тела.
Тяжелые формы рассеянного склероза могут приводить к потере зрения, параличу и снижению функций мозга. К счастью, при ранней диагностике заболевание подвергается коррекции. Издание Healthline после консультации с неврологом, доктором медицины Хайди Моавад рассказало, на что обратить внимание, чтобы не упустить недуг.
На самом деле рассеянный склероз – непростое заболевание, симптомы которого могут отличаться и быть непредсказуемыми, чем усложнять постановку диагноза. Первичные проявления, как правило, связаны с повреждением защитного покрытия нерва, миелина. Это состояние подвергается воздействию лекарств, трудо- и физиотерапии.
Кроме того, врачи называют другие основные жалобы, которые могут свидетельствовать о его развитии.
Покалывание и онемение
Поскольку рассеянный склероз поражает головной и спинной мозг и затрагивает сенсорные нервы, проявляется снижение чувствительности при касании, что может повлиять на способность ходить и делать что-либо руками.
Чтобы не пропустить начало болезни, не игнорируйте онемение и покалывание, которые обычно появляются на лице, пальцах рук и ног.
Проблемы со зрением
Воспаление может развиваться на зрительный нерв и приводить к проблемам с глазами, например, помутнению или потере зрения. Если болезнь затронула черепные нервы или мозговой ствол, могут возникать двоения в глазах или проблемы с их подвижностью.
К главным симптомам рассеянного склероза относят:
Неврит – воспаление зрительного нерва;
Нистагм – неустойчивые движения глазами;
Диплопию – двоения в глазах.
Вы сразу можете не заметить изменения зрения, поэтому следует обратиться к врачу для обследования при наличии первых жалоб.
Баланс и головокружение
Люди с рассеянным склерозом часто испытывают легкое головокружение, особенно при резком изменении положения тела. Это может вызвать у них проблемы с равновесием и координацией и способствовать нарушению походки.
Слабость и усталость
Усталость объясняется поражениями в головном мозге и воспалением, а слабость развивается из-за демиелинизации или атрофии мышц.
Обычно слабость начинается в ногах, она может проявиться внезапно и сохраняться в течение нескольких недель до улучшения. Усталость может возникать периодически или развиваться в хронический синдром.
Боли и спазмы
Хронические боли и спазмы могут возникать вследствие демиелинизации. Кроме того, при рассеянном склерозе может появляться невропатическая боль – острое состояние, возникающее при неправильной передаче сигналов к мозгу. Примерами такого состояния могут служить зуд и болезненные ощущения в конечностях, невралгия тройничного нерва и т.д.
При рассеянном склерозе мышцы становятся жесткими и напряженными, это приводит к спазмам и неконтролируемым болезненным движениям или наоборот к невозможности разогнуть конечности. На поздних стадиях заболевания могут возникать проблемы с моторикой, глотанием и речью.
Когнитивные расстройства и эмоциональные изменения
У многих пациентов с рассеянным склерозом со временем и прогрессированием болезни наблюдаются:
Проблемы с памятью;
Сокращение продолжительности концентрации внимания;
Сложности с организацией.
Кроме того, такие люди склонны к депрессивным состояниям. Также могут проявляться чрезмерная раздражительность, перепады настроения, а иногда и приступы неконтролируемого смеха и плача.
Дисфункция мочевого пузыря и кишечника
Этот симптом часто распространен у людей с рассеянным склерозом и включает:
Частое мочеиспускание и сильные позывы;
Неспособность удержать мочу;
Неспособность мочиться.
Проблемы с кишечником случаются реже, однако могут проявляться запором, диареей и потерей контроля стула.
Сексуальная дисфункция
Расстройства в половой сфере тоже могут возникать на фоне развития рассеянного склероза. Это объясняется тем, что физическое влечение формируется в центральной нервной системе, которую и атакует недуг. Кроме того, на это влияет постоянная усталость, спастичность и эмоциональное состояние.
Указанные симптомы без дополнительного обследования не могут свидетельствовать о развитии рассеянного склероза. Поскольку недуг проявляется по-разному, кроме них, некоторые пациенты будут иметь жалобы на потерю слуха, тремор, приступы, проблемы с дыханием и потерю вкуса.
Для постановки диагноза необходима консультация невролога и тщательное обследование. Кроме очного осмотра и беседы, оно может включать:
Неврологический осмотр для оценки работы мозга:
Проведение зрительных тестов;
Магнитно-резонансную томографию для получения изображения мозга;
Спинномозговую пункцию для исследования жидкости вокруг головного и спинного мозга.
Как видим, рассеянный склероз – серьезное заболевание, которое на сегодняшний день полностью неизлечимо. Симптомы могут внезапно проявляться и исчезать на длительный срок, однако рецидивы бывают непредсказуемыми. Именно поэтому при наличии тревожных признаков не медлите с походом к врачу, ведь ранняя диагностика дает хорошие шансы успешного предупреждения быстрого прогрессирования болезни.
Ранее OBOZREVATEL рассказал о необходимости своевременной диагностики рассеянного склероза. Екатерина Мисюра, основательница пациентской организации "Украинское сообщество людей с рассеянным склерозом "UCMS", отметила, что жизнь с недугом может и должна быть полноценной.
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