Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в мире, если вы собрались путешествовать

В январе-ноябре 2021 года наиболее популярными странами, в которые летали украинцы, стали Турция, Египет, Германия, ОАЭ и Польша. Тем не менее, даже в самых посещаемых уголках планеты продолжают действовать карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Как сообщает сайт Mintrans, из аэропорта "Борисполь" в течение 11 месяцев текущего года больше всего рейсов летало в Турцию – 13,7 тысяч. Далее идут Египет – 8,1 тысяч рейсов и Германия – 3,2 тысячи перелетов.

Полный перечень самых популярных среди украинцев стран в 2021 году выглядит так:

Турция – 13778 рейсов;

Египет – 8175 рейсов;

Германия – 3 196 рейсов;

ОАЭ – 2776 рейсов;

Польша – 2613 рейсов;

Нидерланды – 1877 рейсов;

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Израиль – 1 807 рейсов;

Грузия – 1740 рейсов;

Италия – 1 660 рейсов;

Греция – 1463 рейсов.

Согласно данным портала Worldometers, в самой популярной среди украинцев Турции за все время пандемии выявлено 9,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. В стране полный курс вакцинации прошли 60,8% взрослого населения. На сегодняшний день условием въезда в Турцию является наличие COVID-сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем 72 часа назад.

Во второй по популярности стране среди украинцев – Египте зарегистрировано 377 тысяч случаев COVID-19. Согласно порталу Our World in Data, на данный момент там вакцинировано всего 18,7% населения. Для поездки в Египет необходимо иметь сертификат о вакцинации либо распечатанное подтверждение отрицательного результата теста ПЦР, сделанного в течение предыдущих 72 часов.

В Германии за все время пандемии выявлено почти 7 миллионов случаев коронавируса. Стоит отметить, что в стране довольно высокий уровень вакцинации населения – 70,5% жителей получили две дозы вакцины. Въезд разрешен только вакциниированным. Путешествовать в Германию можно с вакцинами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca и Jansen/Johnson&Johnson.

В Объединенных Арабских Эмиратах по состоянию на 23 декабря за все время пандемии выявили около 746 тысяч случаев заражения коронавируса. В стране вакцинировано 91,2% всего взрослого населения. Сертификат о вакцинации перед поездкой в ОАЭ необходимо подтвердить на специальном правительственном сайте.

В Польше за время пандемии коронавирусом заболело более 4 миллионов человек. В стране ввели уже 46 миллионов доз вакцины от COVID-19, что составляет 55% всего взрослого населения. Все туристы при въезде в Польшу должны иметь сертификат о вакцинации, а также результат отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Нидерланды вакцинировали уже 66% всего взрослого населения. За время пандемии в этой стране выявили более трех миллионов случаев коронавирусной инфекции. В связи с волной коронавируса в ЕС, обязательным условием въезда в Нидерланды кроме сертификата о вакцинации станет наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

В Израиле использовали уже 16,5 миллионов доз вакцины от коронавируса. В процентном соотношении это 63,6% вакцинированного населения. При этот тут обнаружили 1,3 миллиона случаев коронавируса. Примечательно, что любой пассажир авиарейса, направляющегося в Израиль, обязан заполнить Бланк декларации пассажира, въезжающего в Израиль. Бланк необходимо заполнить в течении 24 часа до вылета рейса. Рекомендуется прибыть в аэропорт с заполненным бланком и подтверждением разрешения на посадку, которое может быть отображено в цифровом или распечатанном виде.

В еще одной популярной среди украинцев стране – Грузии зарегистрировано менее одного миллиона случаев заражения коронавирусом – 918 тысяч. При этом вакцинировано здесь всего 29,5% населения. Иностранцы, путешествующие из любой страны, могут въезжать в Грузию, предъявив лишь справку о вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.

Противоположные цифры вакцинации показывает Италия. По состоянию на 23 декабря здесь иммунизировали почти 75% всего населения. В то же время более 5 миллионов человек заразились COVID-19 за все время пандемии. Согласно новым правилам с 16 декабря Италия полностью запретила въезд туристов из Украины. Исключение составляют владельцы вида на жительство в Италии, или те граждане, кто въезжает в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы или лечения.

В курортной Греции за время пандемии выявили более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Сейчас в стране вакцину от COVID-19 получили почти 65% населения. Кроме сертификата о вакцинации, украинцы должны предоставлять при въезде в Грецию негативный ПЦР-тест. Однако по прибытию в страну украинцам будет проведено экспресс-тестирование на COVID-19.