В большинстве стран ЕС и США протоколы после выписки пациента с трансплантированным сердцем отличаются деталями, но имеют универсальное ядро, которое определяет успешность выживания и качество жизни.

1. Імуносупресія — довічно.

Пацієнт приймає комбінацію препаратів, які запобігають відторгненню. Відміна чи навіть пропуск дози – пряма загроза життю.

2. Ретельний медичний контроль.

Після трансплантації пацієнт перебуває під постійним наглядом мультидисциплінарної команди.

3. Реабілітація – системна і контрольована.

Фізичні навантаження вводяться поступово, під наглядом кардіореабілітаційної команди.

4. Інфекційна профілактика – пріоритет.

Будь-яка гарячка чи контакт із інфекційним хворим – привід для негайного звернення до лікаря.

5. Якість життя.

Більшість пацієнтів у Європі та США повертаються до соціально активного життя – працюють, подорожують, займаються спортом у помірному режимі. Але лише за умови суворої дисципліни, регулярного моніторингу та довічної терапії.

Трансплантація серця – не "нове життя без ліків", а нова реальність із довічною відповідальністю.