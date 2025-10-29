Блог | Что определяет успешность выживания и качество жизни человека с трансплантированным сердцем
В большинстве стран ЕС и США протоколы после выписки пациента с трансплантированным сердцем отличаются деталями, но имеют универсальное ядро, которое определяет успешность выживания и качество жизни.
Далее текст на языке оригинала.
1. Імуносупресія — довічно.
Пацієнт приймає комбінацію препаратів, які запобігають відторгненню. Відміна чи навіть пропуск дози – пряма загроза життю.
2. Ретельний медичний контроль.
Після трансплантації пацієнт перебуває під постійним наглядом мультидисциплінарної команди.
3. Реабілітація – системна і контрольована.
Фізичні навантаження вводяться поступово, під наглядом кардіореабілітаційної команди.
4. Інфекційна профілактика – пріоритет.
Будь-яка гарячка чи контакт із інфекційним хворим – привід для негайного звернення до лікаря.
5. Якість життя.
Більшість пацієнтів у Європі та США повертаються до соціально активного життя – працюють, подорожують, займаються спортом у помірному режимі. Але лише за умови суворої дисципліни, регулярного моніторингу та довічної терапії.
Трансплантація серця – не "нове життя без ліків", а нова реальність із довічною відповідальністю.