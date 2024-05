Что происходит с мозгом во время прослушивания музыки: как она меняет наше состояние

Музыка используется в разных жизненных ситуациях – от занятий спортом до расслабленной медитации. Согласно результатам исследований, атлеты, слушавшие музыку перед тренировкой, увеличили свою силу и выносливость.

В свою очередь, ученые утверждают, что музыка также является действенным средством для уменьшения стресса и лечения. А практика "музыкальной терапии" используется для лечения заболеваний мозга, включая болезнь Альцгеймера, эпилепсию, инсульт и болезнь Паркинсона, пишет Eat This Not That .

Музыкальные терапевты объясняют, что благодаря музыке пациенты получают ресурсы, которые могут использовать для саморегуляции, чтобы чувствовать себя спокойнее. Кроме того, прослушивание музыки оказывает положительное влияние на улучшение иммунной системы и снижение уровня стресса.

Более того, ученые задокументировали нейрохимические механизмы, с помощью которых музыка влияет на четыре сферы: управление настроением, стрессом, иммунитет и как вспомогательное средство для социальных связей. Оказывается, что прослушивание музыки было более эффективным, чем отпускаемые по рецепту лекарства в снижении тревоги перед операцией.

Когда перед вами встает вопрос, какую музыку выбрать, стоит отметить, что композиции с плавным темпом с легким переходом аккордов будут иметь успокаивающий эффект. Но есть и исключения, потому что существуют люди, которые расслабляются под тяжелый металл.

Музыка улучшает вашу координацию

Были проведены комплексные исследования, которые показали интересные факты – пожилые люди, которые слушали музыку во время ходьбы и движений, продемонстрировали улучшенные характеристики походки и лучший баланс в конце испытания. Кроме того, при этом они претерпели на 54% меньше падений.

Музыка делает ваш мозг более молодым

Эксперты по здравоохранению отмечают, что прослушивание музыки – это отличная тренировка для вашего мозга, ведь это стимулирует мозг. Если вы хотите, чтобы ваш мозг был задействован в течение всего процесса старения, прослушивания или воспроизведения музыки является отличным инструментом, обеспечивающим тренировку мозга.

В то же время есть и интересное объяснение тому факту, почему люди имеют тенденцию слушать ту же музыку с детства снова и снова. Оказывается, новая музыка бросает вызов мозгу так, как старая музыка не делает. Незнакомость заставляет мозг пытаться понять новый звук. Чтобы сохранить остроту разума, запомните несколько новых мелодий от новых исполнителей.

Музыка изменяет то, как вы чувствуете время

Еще одно свойство музыки – при ее прослушивании время летит незаметно, поэтому зоны ожидания всегда наполнены музыкой. Специалисты утверждают, что музыка является мощным эмоциональным стимулом, изменяющим наши отношения со временем. Кажется, время действительно летит, когда слушаешь приятную музыку.

Музыка делает вас лучшим коммуникатором

Но и это еще не все, ведь сам процесс прослушивания и воспроизведения музыки влияет на улучшение вербальных навыков. Например, если вы будете наблюдать за детьми, обучающимися музыке, вы заметите, что они имеют лучший словарный запас и способность читать, чем дети, не обучавшиеся этому.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как познакомить ребенка с миром музыки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.