У суспільстві прийнято вважати схуднення — досягненням. І я погоджуюсь, якщо мова йде про здорове, поступове зниження ваги. Але коли вага йде стрімко — на 20, 30, 50 кілограмів за рік — тіло не завжди встигає адаптуватись. І це має наслідки - розтягнута провисаюча шкіра, жирові відкладення, що пішли нерівномірно.

В клінічній практиці ми бачимо різні причини різкого схуднення: баріатричні операції, післяпологовий період, суворі дієти, фітнес-марафони, сильний стрес, іноді — хронічні захворювання.

В цій статті поговоримо, як зарадити змінам, які майже невідворотньо стаються з тілом після різкого схуднення. Спойлер - повернути форму і навіть покращити її більш ніж можливо, проте це хірургія, не магічна пігулка. Далі поясню.

Чому спорту недостатньо

Спорт часто називають альтернативою пластичній хірургії тіла. І, як лікар, я підтримую активний спосіб життя. Сам займаюся спортом і стежу за станом тіла. Проте саме альтернативою, тобто 100% замінником пластичної хірургії, спорт не є. Адже існує дуже багато показань, коли спорт, на жаль, безсилий. Мотиваційне гасло "just do it" спрацює із формою сідниць, кубиками преса, але не поверне грудям пружність, а розтягнутій шкірі — тонус. Анатомія — ще той пляж.

Фізичні вправи зміцнюють м’язи. Проте рельєф м’язів не "підтягує" шкіру за собою. Це два абсолютно різні процеси. Особливо, якщо вік уже не підлітковий. З роками шкіра втрачає природну пружність, а колаген працює повільніше — не ледачий, але вже трохи меланхолійний. Тож навіть за активного способу життя надлишок шкіри може залишатися — і це абсолютно нормально.

Що таке боділіфт і коли він потрібен

Боділіфт — це хірургічне втручання або комплекс операцій, які працюють на видалення надлишкової жирової тканини, шкіри та підвищення пружності шкіри. Боділіфтом часто узагальнюють хірургічну тріаду: абдомінопластика, підтяжка тіла, ліпосакція.

Абдомінопластика — досвід як хірурга

Одна з найпоширеніших процедур серед пацієнтів, які пройшли шлях різкого схуднення, — це абдомінопластика, або, простіше кажучи, пластика живота. У таких випадках шкіра на животі часто втрачає еластичність і провисає. Моє завдання — допомогти відновити гармонію тіла: видалити надлишкову шкіру, скоригувати м’язи черевної стінки та сформувати чітку талію. Шви ми розміщуємо таким чином, щоб вони залишались нижче лінії білизни і не турбували пацієнта в повсякденному житті.

Цей тип втручання я особливо рекомендую тим, у кого після схуднення сформувався виражений "фартух" із надлишкової шкіри.

Підтяжка сідниць, стегон, рук

Після значної втрати ваги гравітація бере своє. Найчастіше пацієнти звертаються з проблемами в зонах сідниць, стегон і рук:

Стегна — особливо внутрішня частина, яка часто провисає і втрачає форму.

Сідниці — втрачають об’єм і підтягнутість.

Руки — у зоні плеча шкіра формує ті самі "крила", так турбують багатьох пацієнтів.

У таких випадках я рекомендую поєднувати підтяжку кількох зон в одному оперативному плані. Це дозволяє досягти більш гармонійного і збалансованого результату. А за потреби ми додаємо ліпофілінг — переміщення власної жирової тканини пацієнта, щоб відновити природні об’єми, наприклад, у сідницях чи стегнах.

Ліпосакція — фінальний штрих

На завершення моделювання форми часто використовуємо ліпосакцію. Це не метод загального схуднення, а спосіб локально видалити жирові "острівці" — у зоні галіфе, підборіддя чи боків. У моїй практиці ліпосакція часто стає доповненням до підтяжки: вона додає чіткості та естетики.

Мені подобається думати про неї як про фінальний штрих у картині — вона не змінює суть, але формує результат.

3 заперечення про боділіфт, що бісять хірурга

Пластику роблять тільки зірки

Насправді, боділіфт — не розкіш, а потреба для багатьох людей після різкого схуднення. Це про повернення якості життя і впевненості. Я працюю з абсолютно різними пацієнтами — не з червоних доріжок, а з реального життя.

Дослідження на PubMed підтверджують: через рік після боділіфту люди відзначають не лише візуальні зміни, а й потужне покращення психоемоційного стану. Це — не "каприз", а реабілітація.

Бо ми не живемо у світі єдинорогів і поціновувачів виключно душевної краси. Іноді пластика — єдиний спосіб повернути собі нормальне життя.

Шрами залишаються назавжди

Так, шви є — це хірургія. Але з часом вони тьмяніють, а сучасна лазерна косметологія допомагає ще швидше зробити їх майже непомітними. До того ж ми ховаємо їх під лінію білизни — тобто в бікіні ви виглядатимете впевнено, без сторонніх питань.

Все повернеться назад

Це заперечення я чую найчастіше. Але якщо ви зберігаєте стабільну вагу і базовий баланс у способі життя — результат тримається довгими роками.

Так, шкіра старіє — але не повертається в "доопераційний стан". А ще: за дослідженням 2023 року, люди, які зробили боділіфт після баріатричної хірургії, зберігали зниження ваги значно краще, ніж ті, хто обмежився лише схудненням.

І навіть якщо тіло трохи зміниться — це будуть м’які, прогнозовані зміни, а не драматичне повернення. Боділіфт — це не магія, але це міцний фундамент, на якому можна далі побудувати гармонійні та здорові стосунки з власним тілом.

Чому косметологія — помічник, але не рятівник після різкого схуднення

Косметологія також має свої межі. Так, вона працює чудово, коли йдеться про поліпшення текстури шкіри, тонусу, локальне зміцнення чи ліфтинг-ефект. Але варто розуміти: якщо тканин багато — поверхневий вплив неефективний. Попри всі досягнення апаратної косметології, існує межа, за якою вона безсила. І, як не дивно, ця межа — не в сантиметрах, а в тканинах.

Наприклад, якщо шкіра утворює "фартух" — тобто звисає і не повертається назад навіть після рухів чи фізичних навантажень — жоден RF-ліфтинг, масаж чи ультразвук не зможе повернути її назад. В естетичній медицині є простий тест: затиснути шкіру пальцями й відпустити — якщо вона повільно повертається назад і збирається в "порожню складку", радше за все, потрібна хірургія.

Косметологія — фантастичний інструмент підтримки. Проте вона не здатна усунути гравітаційні надлишки шкіри або змінити її реальну площу. Особливо після втрати 20–30 кілограмів. Є ситуації, коли тільки скальпель може повернути комфорт у власному тілі.

А що там Оземпік?

Сьогодні що не тікток — то хтось "підсів" на Оземпік.

Оземпік - це препарат, створений для лікування діабету 2 типу, став неофіційним гравцем на полі схуднення. І хоча клінічно підтверджено, що семаглутид дійсно знижує апетит і допомагає контролювати вагу, він не є ані чарівною пігулкою, ані безпечним , ані універсальним рішенням.

Я не проти сучасних фармакологічних рішень — але я за індивідуальний підхід. Оземпік має свої побічні ефекти: нудоту, проблеми зі шлунком, ризики для підшлункової залози, і не всім він показаний. Особливо без нагляду лікаря.

І головне: навіть якщо ви втратите вагу з Оземпіком, шкіра залишиться зі "спогадами". Тобто провисання, втрата тонусу, зміни форм — усе це не зникає автоматично. Бо тіло — не автівка, де достатньо спалити пальне.

Саме тому боділіфт залишається актуальним навіть у світі ін’єкційних методик. Його не варто протиставляти медикаментам — це частина комплексного підходу, де і медикаменти, і хірургія і здорові звички працюють у синергії.

До і після операції: підготовка і реабілітація

Рішення про пластичну операцію не має бути форсованим. Ми просимо пацієнтів стабілізувати вагу на півроку, здати всі необхідні аналізи й бути чесними з собою щодо очікувань. Якщо ви хочете одразу перетворитись на грецьку статую — ні, а от відчути себе краще у власному тілі — так.

Перед операцією ми обговорюємо всі деталі процесу. Без сюрпризів — лише контроль, підтримка і трішечки здорового перфекціонізму. Після боділіфту ви не прокидаєтесь новою людиною, як у фантастичному кіно. Але починаєте відчувати себе інакше - поступово.

Перші тижні — відпочинок, компресійна білизна і мінімум рухів. Далі — повільне повернення до активності, без фанатизму. І головне — не соромтесь просити про допомогу. Необхідність в турботі — не слабкість, а найкращий спосіб відновитись.

Пластична хірургія — не про "ідеальне". Це про те, щоб дивитись у дзеркало і впізнавати та визнавати себе. І, можливо, трохи більше себе любити.