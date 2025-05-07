Что съесть, когда болит горло: 4 продукта, которые работают лучше лекарств

Боль в горле может появиться внезапно и значительно усложнить повседневную жизнь. Она не только мешает говорить или глотать, но и лишает аппетита, что замедляет выздоровление.

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В такие моменты важно выбирать пищу, которая не раздражает слизистую, а наоборот – успокаивает ее и поддерживает иммунитет. Издание eatthis.com опубликовало перечень продуктов, которые стоит включить в рацион при боли в горле, по рекомендации диетолога Лизы Янг.

1. Овсяная каша

По мнению Янг, лучше всего при боли в горле потреблять блюда мягкой консистенции, которые не вызывают дополнительного раздражения. Овсянка именно такая: нежная, питательная и легкая для глотания.

Кроме приятной текстуры, она обладает противовоспалительными свойствами, помогает стабилизировать уровень энергии и способствует быстрому восстановлению организма. Овсянка также является отличным источником клетчатки и может снижать уровень холестерина.

2. Йогурт

Еще одним полезным продуктом, который легко употреблять во время боли в горле, является йогурт. Он не только имеет мягкую структуру, но и богат белком и кальцием, что важно для поддержания иммунитета и восстановления тканей.

Кроме того, йогурт содержит пробиотики - полезные бактерии, которые помогают поддерживать здоровый баланс микрофлоры в кишечнике и укрепляют иммунную систему. По данным исследования, опубликованного в Korean Journal of Family Medicine, пробиотики могут подавлять рост вредных бактерий, тем самым снижая вероятность простуды.

3. Куриный бульон

Теплые блюда также могут оказывать успокаивающее действие на горло. "Куриный бульон - отличный вариант, ведь он помогает уменьшить воспаление и смягчить слизистую", – объясняет Янг.

Также куриный бульон хорошо увлажняет организм. Благодаря высокому содержанию натрия он восстанавливает баланс электролитов, которые организм теряет во время болезни. Это особенно полезно при простуде, гриппе или вирусных инфекциях, сопровождающихся повышенной потерей жидкости.

4. Фруктовое мороженое на палочке

Холодные десерты действительно могут уменьшить дискомфорт в горле. "Фруктовое мороженое или замороженный лед на палочке хорошо увлажняют и оказывают успокаивающее действие", – говорит Янг.

Как сообщает Medical News Today, холод влияет на нервные окончания в горле, снижая их чувствительность и, соответственно, уменьшая болевые сигналы. Кроме того, холодное мороженое активирует рецептор TRPM8 (временный рецептор меластатина 8), который способствует временному облегчению боли.

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