Что следует включать в каждый прием пищи для более быстрого похудения: 5 полезных продуктов

Похудение часто может быть сложным процессом. Включая в еду правильные продукты, вы можете ускорить свой путь к снижению веса. Eatthis подготовил пять продуктов, которые помогут вам быстрее достичь поставленных целей.

1. Крестоцветные овощи

Чтобы начать похудение, налегайте на крестоцветные овощи. Цветная капуста, брокколи, листовая зелень и брюссельская капуста не только низкокалорийные и содержат мало углеводов, но и богаты сытной клетчаткой. Кроме того, эти овощи обладают противовоспалительными свойствами.

2. Авокадо

Богатый клетчаткой и полезными жирами, авокадо является фантастическим дополнением к вашим усилиям по похудению. Исследования показывают, что половина авокадо в обед может усилить ощущение сытости на несколько часов после еды. Кроме того, женщины, которые регулярно его едят, как правило, испытывают большую потерю жира по сравнению с теми, кто не балует себя этим зеленым фруктом.

3. Цельнозерновые продукты

Вопреки распространенному мнению, вам не обязательно отказываться от углеводов, чтобы сбросить лишние килограммы. Выбирайте цельнозерновые углеводы, такие как киноа, макароны из цельного зерна и коричневый рис. Эти продукты содержат больше клетчатки и питательных веществ, благодаря чему вы будете чувствовать себя сытыми дольше.

4. Орехи и семена

Семена и орехи, такие как миндаль, фисташки, грецкие орехи, льняные, тыквенные и семена чиа – отличный выбор для поддержания веса. Насыщенные противовоспалительными жирами, растительным белком и клетчаткой они не только дают ощущение сытости, но и помогают достичь поставленных целей в похудении.

5. Жирная рыба

Усилийте свои усилия по похудению, добавив в рацион больше жирной рыбы. Сардины, тунец и лосось – отличные варианты, поскольку они способствуют общему уменьшению жира. Они не только содержат много белка и мало калорий, но и полезные для сердца жиры.

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