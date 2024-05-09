Что такое апноэ во сне: что следует знать и на что обратить внимание

Апноэ во сне нуждается в немедленном лечении, чтобы предотвратить негативное влияние на повседневную деятельность. Если его не лечить, это может привести к различным проблемам со здоровьем, включая гипертонию, инсульт, сердечную недостаточность, кардиомиопатию и диабет. По словам News Bytes, понимание причин, симптомов и долгосрочных последствий этого состояния чрезвычайно важно.

Что это такое

Начнем с определения апноэ сна, характеризующегося повторяющимися паузами в дыхании во время сна. Хотя оно может затронуть кого угодно, чаще наблюдается у мужчин среднего возраста. Это состояние можно разделить на два типа: обструктивное апноэ сна, возникающее, когда перекрывается проход воздуха между носом и легкими, и центральное апноэ сна, вызванное нерегулярными сигналами мозга, регулирующими дыхание.

Причины

Апноэ сна у взрослых вызывается несколькими факторами, в частности, избыточным весом, большим языком и назальной обструкцией. Как правило, обструкция на любом пути прохождения воздушного потока – от носа до глотки, голосовой щели, дыхательных путей и, наконец, к легким – может привести к апноэ сна. Хотя закупорка может возникать в разных местах, чаще всего поражается горло.

Признаки и симптомы

У взрослых его часто подозревают, когда партнер пациента жалуется на нарушение сна из-за храпа. Другие распространенные симптомы включают частые пробуждения ночью, дневную усталость, сонливость, умственную усталость, спутанность сознания, раздражительность, забывчивость и, как явный признак, хронический кашель.

Долгосрочные последствия

Пренебрежение надлежащим лечением апноэ во сне может привести к хроническому воздействию низкого уровня кислорода. Это, в свою очередь, вызывает воспаление клеток и впоследствии повышает риск возникновения различных заболеваний, таких как диабет, гипертония, ожирение, инсульт, сердечные приступы и даже рак.

Важно знать, что апноэ сна может постепенно влиять на все системы организма. Однако раннее выявление и лечение позволяют уменьшить эти риски и потенциально предотвратить неблагоприятные последствия.