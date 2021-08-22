Что такое 'мясо для умных' и в чем его польза для человека

Нут, фасоль и другие бобовые считают "мясом для умных", поскольку они благоприятно влияют на здоровье кровеносной системы и, как следствие, на мозговую активность. Более того, их так же называют "мясом для бедных", ведь бобовые втрое дешевле курицы, говядины или рыбы, а благодаря высокому содержанию белка насыщают не хуже.

Как говорится в материале издания GoodHouse, данный продукт имеет не меньшую питательную ценность, чем мясо или рыба, хотя его стоимость в разы меньше.

Помимо растительного белка, черные фасоль и бобы богаты клетчаткой, калием, магнием и цинком – это все полезно для здоровья сердца и важно для хорошей работы иммунной системы.

Видео дня

Одна порция консервированной фасоли содержит:

218 калорий

14,5 г белка

0,7 г жиров

40 г углеводов

1 г сахара

16,6 г клетчатки

5 мг железа (28% суточной нормы)

84 мг магния (27%)

259 мг фосфора (37%)

739 мг калия (16%)

331 мг натрия (22%)

1,3 мг цинка (16%)

0,4 мг тиамина (33%)

0,3 мг рибофлавина (27%)

146 мкг фолиевой кислоты (36%)

улучшают пищеварение . Клетчатка и пищевые волокна заставляют кишечник работать быстрее, тем самым помогая справиться с запорами и вздутием живота.

Снижают уровень "плохого" холестерина. Начать есть бобовые в первую очередь стоит тем, у кого повышен уровень холестерина.

Защищают кости. Магний важен для более чем 300 реакций, происходящих в нашем организме, в том числе и для обмена веществ. А правильный обмен веществ важен для крепости костей.

Помогают контролировать давление . Калий поддерживает здоровье сосудов, а значит и помогает крови лучше перемещаться по артериям.

Источник белка. Одна порция содержит 15 граммов белка – это определенно пойдут на пользу вашему здоровью.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи заявили, что нутом можно заменить свой привычный обед и даже ужин, так как он очень питательный и не калорийный, в нем много белка.