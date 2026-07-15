Обещал написать об опоясывающем лишае. Думал, как это сделать. Опять долго и сложно – знаю, что большинство до конца не дочитает. Сейчас не в моде долго читать, да и чего греха таить – сам практически не дочитываю до конца длинные посты. Разве что что-то очень интересное и важное для меня.

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Далее текст на языке оригинала.

Тому навмисно буду старатися якомога лаконічніше та коротко. Знаю, що виходить в мене це не дуже, але я дуже стараюся) Хочеться і тему розкрити, і щось цікаве не пропустити) А ви скажіть потім в коментарях, про що докладніше розповісти окремо та більш глибоко, щоб не перевантажувати допис.

Отже, що таке оперізуючий лишай та чому він напряму пов’язаний із кондиціонером чи вентилятором?

Оперізуючий лишай не має жодного стосунку до справжніх дерматологічних лишаїв. Це просто хтось так пожартував із назвою. Нормальна назва оперізуючого лишаю – герпес Зостер. Тобто це та сама вітрянка, якою більшість із нас перехворіли в дитинстві. Думаю, не секрет і всі знають, що після вітрянки вірус нікуди з організму не зникає. Цей вид герпесу назавжди оселяється в нашому організмі, а точніше – у нервових гангліях.

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Це місце хитрючий вірус вибрав не випадково. Імунна система дуже обережно "працює" в таких крихких та вразливих структурах, як нервова система, тому саме там для вірусу є значно більше шансів залишитися невразливим й перечекати.

Як би там не було, якось вони між собою домовилися – вірус вітрянки тихо сидить й нікого не чіпає, а імунні клітини-вбивці не ризикують вибити його з крихких ділянок, щоб випадково не наробити собі потім нервів. В прямому та переносному сенсі.

Однак, як завжди буває в реальному житті, домовленості – це зазвичай лише на папері. Ніхто й не думав себе чемно поводити.

Щойно з якоїсь причини імунний контроль дає слабину, герпес вилазить зі своєї схованки, починає активно розмножуватися й нахабно розповзатися вздовж ураженого нерва та по відповідній ділянці шкіри. Викликаючи при цьому сильний пекучий біль, характерний висип, а інколи ще й різноманітні неврологічні ускладнення.

Саме це й називається "герпес Зостер" або "оперізуючий лишай". А по суті – це реактивація тієї самої вітрянки, яка роками тихенько сиділа всередині нас і чекала свого шансу.

Що робити? Не панікувати.

Швиденько звернутися до лікаря та, якщо є показання, почати приймати в правильних дозах противірусні препарати (ацикловір). Найкраще починати лікування якомога раніше, особливо протягом перших 72 годин від появи висипу. Додати хороше знеболення та правильно доглядати за ділянкою висипу.

Зазвичай протягом 7–10 днів елементи висипу підсихають і вкриваються кірочками, а повне загоєння шкіри часто займає 2–4 тижні. І підступний герпес знову ховається по своїх закутках. Чекаючи наступного шансу.

Саме головне, це зрозуміти, що ми не так зробили, де помилилися, що імунітет раптом так розгубився й пропустив нахабний герпес.

І попри логічні серйозні причини (ВІЛ, онко, стан після трансплантації, затяжні хронічні хвороби тощо) підтверджена дійсно дуже проста банальна причина – це саме сидіння годинами під крижаним кондиціонером чи вузьконаправленим потоком повітря від вентилятора чи навіть сидіння під протягом. Вони реально можуть стати винуватцями такої хвороби, як герпес Зостер.

Пояснюється це дуже просто: локальне переохолодження різко пригнічує кровотік в даній ділянці тіла та послаблює локальний імунний захист. Для розвитку чогось страшного цього звісно недостатньо (бо це лише локальне переохолодження), але для активації вірусу вітрянки більш ніж достатньо.

Пам’ятаю, як кожне літо регулярно потрапляли в лікарню пацієнти із величезними по площі висипами оперізуючого лишаю й всі розповідали приблизно одну й ту саму історію. Спека, сидіння під вентилятором чи під протягом пару годин і все… Далі різкий біль та поява висипу.

Тому правило користування кондиціонером чи вентилятором просте: не направляти вузький потік холодного повітря тривало на одну ділянку тіла. Й не робити критичних перепадів температур.

До речі, важкий стрес також може призвести до раптового рецидиву вітрянки. Таких випадків більш ніж достатньо зустрічається в практиці…

Однак, щоб не сталося, оперізуючий лишай гарно лікується. Головне не панікувати й не затягувати із початком лікування.

Бережіть себе та завжди дотримуйтесь міри та адекватності)

Всім здоров’я!

Будуть питання, пишіть) Самі найцікавіші розберемо окремо)