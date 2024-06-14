Что такое Табата: идеальная тренировка для максимального сжигания калорий

Тренировка Табата получила широкое признание благодаря своей эффективности в сжигании калорий и улучшении здоровья сердечно-сосудистой системы. Этот метод высокоинтенсивной интервальной тренировки (HIIT) предполагает короткие серии интенсивных упражнений, за которыми следуют короткие периоды отдыха. По словам Eatthis, занятые люди, стремящиеся повысить свой уровень физической подготовки и ускорить похудение, могут извлечь значительную пользу от тренировок по методу Табата.

1. Приседания с прыжками

Это упражнение нацелено на несколько групп мышц, одновременно повышая частоту сердечных сокращений для максимального сжигания калорий. Начните со стойки, поставив ноги на ширине плеч, носки слегка устремлены наружу.

Опустите тело в положение приседания, убедившись, что грудь приподнята вверх, а спина прямая. Подпрыгните вверх как можно выше, вытянув руки над головой.

Мягко приземлитесь назад в положение приседания и сразу же повторите движение. Старайтесь выполнить как можно больше повторений в течение 20 секунд, после чего 10 секунд отдыха.

2. Бурпи

Динамическое упражнение для всего тела, сочетающее в себе силу, кардио и ловкость, бурпи предлагает интенсивную тренировку, сжигающую калории. Начните стоя в положении, расставив ноги на ширине плеч. Опуститесь в положение приседания и уложите руки на пол перед собой.

Отведите ноги назад, чтобы принять положение планки, задействуя пресс. Выполните отжим, опуская грудь к земле.

Поверните ноги в положение приседания и подпрыгните вверх, вытянув руки над головой. Мягко приземлитесь и сразу же повторите движение на время интервала.

3. Альпинисты

Это упражнение направлено на тренировку пресса, плеч и ног, поддерживая при этом повышенную частоту сердечных сокращений. Начните в положении планки, держа руки прямо под плечами, а тело образует прямую линию. Задайте мышцы пресса и подтяните одно колено к груди.

Быстро меняйте ноги, чередуя их в беговом движении. Бедра держите низко и выполняйте быстрые и контролируемые движения. Продолжайте чередовать ноги в быстром темпе в течение всего интервала, сосредотачиваясь на форме и дыхании.

4. Высокие колени

Высокоинтенсивное упражнение, сжигающее калории, одновременно улучшая координацию и ловкость. Станьте прямо, ноги на ширине плеч, руки по бокам. Бегите на месте, приподнимая колени как можно выше к груди.

Помахайте руками, чтобы интенсифицировать движения. Поддерживайте быстрый темп, стараясь быстро поднимать колени во время интервала. Сосредоточьтесь на том, чтобы задействовать пресс и мягко приземляться на пятки с каждым повторением.

5. Прыжковые выпады

Это сложное упражнение нацелено на ноги, ягодицы и сердечно-сосудистую систему для комплексной тренировки, сжигающей калории. Начните в положении выпада, выставив правую ногу вперед, а левую вытянув за спину. Опустите тело в выпаде, убедившись, что переднее колено выровнено со щиколоткой, а заднее висит немного над землей.

Подпрыгните, меняя ноги в воздухе, чтобы приземлиться с левой ногой вперед и вытянутой правой ногой сзади. После приземления немедленно опускайтесь в положение выпада, сохраняя плавность и контролируемость движений. Продолжайте чередовать ноги в течение всего интервала, сосредотачиваясь на правильной форме и интенсивности.

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