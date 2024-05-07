Чтобы кишечник работал как часы: 6 продуктов, которые следует включить в рацион питания

Правильное питание – залог крепкого здоровья и долголетия. Оно базируется на правильных пищевых привычках, для формирования которых необходимы продукты, соответствующие здоровому образу жизни.

В этой статье OBOZ UA расскажет, что в первую очередь нужно включить в рацион, чтобы улучшить процесс пищеварения.

Клетчатки много не бывает

Диетологи утверждают, что для нормальной работы кишечника нужно не так уж и много. Главным образом, это клетчатка из разных источников:

цельнозерновой хлеб;

коричневый рис;

фрукты и овощи;

фасоль;

овсянка.

Второй важный фактор здорового пищеварения – потребление достаточного количества чистой воды. Планомерная гидратация обеспечивает беспроблемное удаление отходов жизнедеятельности из кишечника, а это значит, что токсины не будут задерживаться в организме, и вам не грозят запоры.

От каких продуктов нужно отказаться?

В первую очередь это любая жареная еда, для переваривания которой организму приходится прилагать максимальные усилия. И если такие "нагрузки" будут постоянными, желудочно-кишечные расстройства вам гарантированы.

Кроме того, удалите из своего рациона магазинные соки, в которых много сахара и нет клетчатки, и замените их свежими фруктами и овощами.

Третья вредная группа продуктов – всевозможные копчености. Это очень тяжелая пища для желудка, которая долго переваривается и может вызвать спазмы.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, как создать эффективный процесс здорового питания.

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