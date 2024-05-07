Чтобы кишечник работал как часы: 6 продуктов, которые следует включить в рацион питания
Правильное питание – залог крепкого здоровья и долголетия. Оно базируется на правильных пищевых привычках, для формирования которых необходимы продукты, соответствующие здоровому образу жизни.
В этой статье OBOZ UA расскажет, что в первую очередь нужно включить в рацион, чтобы улучшить процесс пищеварения.
Клетчатки много не бывает
Диетологи утверждают, что для нормальной работы кишечника нужно не так уж и много. Главным образом, это клетчатка из разных источников:
- цельнозерновой хлеб;
- коричневый рис;
- фрукты и овощи;
- фасоль;
- овсянка.
Второй важный фактор здорового пищеварения – потребление достаточного количества чистой воды. Планомерная гидратация обеспечивает беспроблемное удаление отходов жизнедеятельности из кишечника, а это значит, что токсины не будут задерживаться в организме, и вам не грозят запоры.
От каких продуктов нужно отказаться?
В первую очередь это любая жареная еда, для переваривания которой организму приходится прилагать максимальные усилия. И если такие "нагрузки" будут постоянными, желудочно-кишечные расстройства вам гарантированы.
Кроме того, удалите из своего рациона магазинные соки, в которых много сахара и нет клетчатки, и замените их свежими фруктами и овощами.
Третья вредная группа продуктов – всевозможные копчености. Это очень тяжелая пища для желудка, которая долго переваривается и может вызвать спазмы.
Ранее OBOZ. UA рассказывал, как создать эффективный процесс здорового питания.
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