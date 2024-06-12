Чтобы сердце было здоровым: 4 натуральных продукта, надежно избавляющие от гипертонии

Высокое кровяное давление (гипертония) – наиболее распространенное сердечно-сосудистое заболевание. Хотя для борьбы с гипертонией существуют предложенные лекарства, ей можно предотвратить или довести до оптимального уровня, изменив свой образ жизни и рацион питания.

В этой статье OBOZ.UA расскажет, какой диету следует соблюдать людям с высоким кровяным давлением.

Почему это важно?

Статистика утверждает, что гипертонией страдает более миллиарда человек.

Уровень АД величина не стала и повышается, и снижается в течение дня у всех. Однако, если давление остается высоким длительное время, это опасно, и следует немедленно принять меры по его снижению.

Цитрусовые питают ваше сердце

Цитрусовые – апельсины, лимоны, мандарины, грейпфруты, обладают превосходным свойством снижать кровяное давление. Эти фрукты богаты растительными соединениями, витаминами и минералами, питающими больное сердце.

Исследования показали, что апельсиновый и грейпфрутовый соки способствуют понижению артериального давления. Но прежде чем включить их в свой ежедневный рацион, проконсультируйтесь с врачом.

Швейцарский мангольд, содержащий калий и магний

Швейцарский мангольд (листовая свекла) богат необходимыми для нормальной деятельности сердца элементами. Прежде всего, это магний и калий, эффективно регулирующие кровяное давление.

Примечательно, что 145 г (одна чашка) отварного мангольда обеспечивает 17 и 30% суточной потребности калия и магния соответственно.

К сведению, добавление в ежедневный рацион 0,6 г калия приводит к снижению систолического артериального давления на 1,0 мм рт. ст. и диастолического АД на 0,52 мм рт. ст.

Тыквенные семена для урегулирования АД

Следующий продукт – тыквенные семена.

Они очень крохотны, но наполнены множеством питательных веществ, чрезвычайно полезных для регуляции скачков АД.

Исследование показало, что употребление 3 г тыквенного масла в течение 6 недель заметно снижает артериальное систолическое давление.

Фасоль, чечевица и овес – важные продукты для поддержания здоровья сердца

Согласно исследованиям, фасоль и чечевица богаты калием, клетчаткой и магнием, которые улучшают работу сердца и снижают гипертонию.

В свою очередь овес содержит бета-глюканы, что уменьшает уровень глюкозы и инсулина после еды, что также регулирует кровоток.

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