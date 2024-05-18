Чтобы волосы были в порядке: 3 практичных совета по уходу за кудрями и локонами

Как и уход за кожей, уход за волосами должен быть регулярным. Чтобы правильно организовать этот процесс, для начала определите свой тип волос и их проблемы. Так вы создадите эффективный режим контроля и подберете подходящие средства.

Вот что еще рекомендует делать OBOZ. UA, чтобы ваши волосы были в полном порядке.

Ежедневно расчесывайте волосы

Волосы имеют "привычку" путаться, поэтому расчесывайте их хотя бы раз в день. Делайте это аккуратно, используя расческу с широкими зубьями, особенно у корней,

Выбирайте шампунь и кондиционер в зависимости от типа волос

Мойте волосы шампунем, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и излишки кожного сала. После этого используйте кондиционер, чтобы волосы были увлажненными, блестящими и не кудрявились.

Делайте это каждые 2-3 дня с шампунем и кондиционером, соответствующими вашему типу волос и их проблемам.

Регулярно наносите масло

Некоторые люди смазывают волосы маслом до мытья, а некоторые – после. В любом случае пропускать эти процедуры – не лучшее решение.

Массаж кожи головы и волос с кокосовым, миндальным или оливковым маслом, улучшает кровообращение и увлажняет волосы.

Если вы хотите использовать их перед тем, как помыть голову шампунем, оставьте смазку на час или даже на ночь.

Несколько советов, чтобы сделать волосы великолепными

Чтобы решить проблемы с волосами, добавьте в свой уход за ними следующие процедуры.

Раз в неделю делайте питательную маску или купите готовую.

Посоветуйтесь с врачом о витаминах для волос.

Добавьте волосам объема, используя спреи для их текстурирования.

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