Чтобы волосы были в порядке: 3 практичных совета по уходу за кудрями и локонами
Как и уход за кожей, уход за волосами должен быть регулярным. Чтобы правильно организовать этот процесс, для начала определите свой тип волос и их проблемы. Так вы создадите эффективный режим контроля и подберете подходящие средства.
Вот что еще рекомендует делать OBOZ. UA, чтобы ваши волосы были в полном порядке.
Ежедневно расчесывайте волосы
Волосы имеют "привычку" путаться, поэтому расчесывайте их хотя бы раз в день. Делайте это аккуратно, используя расческу с широкими зубьями, особенно у корней,
Выбирайте шампунь и кондиционер в зависимости от типа волос
Мойте волосы шампунем, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и излишки кожного сала. После этого используйте кондиционер, чтобы волосы были увлажненными, блестящими и не кудрявились.
Делайте это каждые 2-3 дня с шампунем и кондиционером, соответствующими вашему типу волос и их проблемам.
Регулярно наносите масло
Некоторые люди смазывают волосы маслом до мытья, а некоторые – после. В любом случае пропускать эти процедуры – не лучшее решение.
Массаж кожи головы и волос с кокосовым, миндальным или оливковым маслом, улучшает кровообращение и увлажняет волосы.
Если вы хотите использовать их перед тем, как помыть голову шампунем, оставьте смазку на час или даже на ночь.
Несколько советов, чтобы сделать волосы великолепными
Чтобы решить проблемы с волосами, добавьте в свой уход за ними следующие процедуры.
- Раз в неделю делайте питательную маску или купите готовую.
- Посоветуйтесь с врачом о витаминах для волос.
- Добавьте волосам объема, используя спреи для их текстурирования.
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