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Ольга Голубовская
Ольга Голубовская
Ведущий инфекционист МОЗ Украины

Блог | Чудодейственной таблетки не бывает: лечение всегда индивидуально

Ольга Голубовская

Уважаемые друзья, коллеги, подписчики!

Я записала очередное видео, в котором еще раз сообщаю всем – я не рекламирую и не продаю никаких чудодейственных препаратов, не лечу больных гельминтами, не снимаюсь в диких рекламных роликах.

Лечение всегда индивидуально, я всегда это говорила и говорю.

Очень прошу всех не обращать внимания на мошеннические видео, созданные искусственным интеллектом. Поделитесь этой информацией со своими близкими, особенно с пожилыми людьми, они чаще верят в чудодейственную таблетку от всего.

Берегите себя, будьте здоровы!

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская
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