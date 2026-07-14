Уважаемые друзья, коллеги, подписчики!

Видео дня

Я записала очередное видео, в котором еще раз сообщаю всем – я не рекламирую и не продаю никаких чудодейственных препаратов, не лечу больных гельминтами, не снимаюсь в диких рекламных роликах.

Лечение всегда индивидуально, я всегда это говорила и говорю.

Очень прошу всех не обращать внимания на мошеннические видео, созданные искусственным интеллектом. Поделитесь этой информацией со своими близкими, особенно с пожилыми людьми, они чаще верят в чудодейственную таблетку от всего.

Берегите себя, будьте здоровы!