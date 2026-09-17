Чувствительный сон: что делать, если партнер мешает спать ночью

Совместный сон с партнером может быть приятным, но иногда даже незначительные звуки или движения мешают полноценно отдохнуть. Особенно сложно приходится людям с чувствительным сном, которые легко просыпаются ночью.

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Постоянные пробуждения могут приводить к усталости, раздражительности и ухудшению самочувствия в течение дня. Специалист по медицине сна Питер Полос рассказал eatthis.com, какие простые изменения помогут сделать совместный отдых более комфортным.

По словам Питера, у людей с чувствительным сном порог пробуждения ниже. Их могут разбудить движения партнера, звуки или даже свет. "Некоторые предполагают, что здесь может быть генетическая связь; другие считают, что это привычка, которая формируется после многих лет сна в определённой среде", – объясняет эксперт.

Почему совместный сон может мешать?

Сон рядом с партнером имеет свои преимущества: он может создавать ощущение безопасности, способствовать расслаблению и помогать быстрее заснуть. Однако проблемы возникают, когда потребности людей сильно различаются.

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Одна из самых распространенных причин дискомфорта – температура. Кому-то комфортно спать в тепле, тогда как другому нужен прохладный воздух. По словам Полоса, около 83 % пар сталкиваются с ситуацией, когда одному из партнеров во время сна слишком жарко или холодно. Примерно комфортной температурой для спальни считается около 20 °C.

Еще одна проблема – храп. Он может регулярно будить партнера и в отдельных случаях становится причиной, из-за которой люди начинают спать отдельно. Чувствительный сон также может усиливать раздражение, особенно если один из партнеров часто просыпается или страдает от бессонницы.

Придерживайтесь стабильного режима

Один из самых простых способов улучшить ночной отдых – придерживаться примерно одинакового времени отхода ко сну и пробуждения. Перед сном можно почитать или выполнить другой спокойный ритуал, который помогает настроиться на отдых.

Важно также создать благоприятные условия: спальня должна быть тёмной, тихой, прохладной и комфортной. Телевизор, смартфон и компьютер лучше оставлять за пределами кровати.

Попробуйте небольшие изменения

Иногда проблему можно решить без кардинальных изменений. Например, помогает другая поза во время сна, новая подушка или отдельное одеяло для каждого партнера.

"Подушки могут правильно выровнять голову, шею и плечи, помогая открыть дыхательные пути и уменьшить храп", – отмечает Полос.

Людям с чувствительным сном также могут помочь маска для глаз, беруши, подушка для тела, утяжеленное одеяло или генератор белого шума. Если партнеры по-разному воспринимают температуру, стоит отдельно подобрать одеяла и постельное белье.

Отдельный сон тоже возможен

Если все попытки не дают результата, партнеры могут временно спать в разных комнатах. По словам Полоса, это не всегда идеальное решение, ведь оно устраняет проблему лишь для одного из партнеров. Поэтому сначала стоит попробовать изменить условия сна и выяснить причину ночных пробуждений.

Важно найти причину чувствительного сна

Если человек регулярно просыпается от малейшего раздражителя, проблема может быть связана не только с особенностями сна. На его качество могут влиять тревожность или определенные нарушения сна.

"По возможности лучше всего определить, почему человек легко просыпается, например, из-за тревоги или нарушения сна. Устранение этих факторов может быть очень полезным для обеих сторон", – говорит эксперт.

Поэтому партнерам стоит обсудить, что именно мешает спать, а если проблема сохраняется – обратиться к врачу или специалисту по сну. Устранение первопричины может улучшить качество отдыха обоих людей.

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