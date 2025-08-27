Аптеки = рынок: план продаж важнее вас

В Украине в очередной раз пытаются сделать вид, что аптека – это учреждение здравоохранения, а не торговый центр с планом продаж. Но правда в том, что провизоры за прилавком давно выполняют функцию менеджеров по сбыту, а не медицинских консультантов. И главная цель их "консультаций" – не ваше здоровье, а KPI сети.

Эксперт по инфекционным болезням Минздрава Украины, профессор Ольга Голубовская заявила в своем Telegram-канале, что нынешняя практика в аптеках больше похожа на фармацевтический бандитизм:

"Аптеки у нас массово переписывают назначения врачей, особенно во время COVID-19. Людям с симптомами ковидной инфекции пачками "впаривают" озельтамивир, хотя он специфичен только против гриппа и абсолютно неэффективен при коронавирусе".

Голубовская подчеркивает: положительный экспресс-тест не является диагнозом. Если у пациента нет клинических симптомов, результат теста может быть ложным и только запутать картину. "Был случай: пациент с сепсисом, температура снова поднялась, сделали тест на грипп - положительный. Лечили "грипп", вместо того чтобы лечить сепсис. В результате - еще больше токсическая нагрузка на организм и никакой пользы", - объясняет врач.

Согласно приказу Минздрава №905 от 28 декабря 2015 года, диагноз должен ставиться на основе совокупности клинико-лабораторных данных, а не на основе "коробки с тестом" и желания провизора выполнить план продаж.

Почему это важно?

В итоге получается гротеск: вы приходите в аптеку с насморком, а выходите с пакетом "лекарств от всего" и чеком на сумму, которая тянет на зарплату половины медсестры. А самое смешное (и самое трагичное) – что половина этих "препаратов" вам вообще не нужна.

Аптеки сегодня – это не о "заботе о здоровье", это о ежедневном обновлении кассовых аппаратов. Святое место прилавка давно заменили на святость выполнения плана продаж.